Das Forum Mittelstand startet im Kempener TZN und geht in die sechste Runde.

Kreis Viersen. „2018 steht das Forum Mittelstand Niederrhein ganz im Zeichen der Digitalisierung und des neuen EU-Datenschutzrechts“, sagt der Geschäftsführer des Technologiezentrums Niederrhein in Kempen (TZN), Thomas Jablonski. Das Forum geht in die sechste Runde und habe in den vergangenen Jahren immer mehr an Anziehungskraft – vor allem für kleine und mittlere Unternehmen – gewonnen. In diesem Jahr soll zudem die Frage beantwortet werden, wie man als Arbeitgeber attraktiv bleibt und mit welchen flexiblen Arbeitszeitmodellen man den Alltag so gestaltet, dass die Anforderungen des Unternehmens und die gestiegenen Ansprüche der Arbeitnehmer unter einen Hut zu bringen sind.

Laut Jablonski ist es wieder gelungen, zu den verschiedenen Foren ausgewiesene Experten zu den diversen Themen zu gewinnen. „Der gute Name der Reihe macht es immer leichter, kompetente Redner verpflichten zu können“, betont auch Uta Pricken, die im TZN für Organisation und Durchführung des Forums zuständig ist. Die Veranstaltungen im Rahmen des Forums finden in Brüggen, Kempen, Nettetal, Tönisvorst und Willich statt. Alle beginnen jeweils um 18 Uhr.

„Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“ – beides bietet neue Chancen, heißt aber auch, dass damit bestehende Geschäftsprozesse und Produkte in den Unternehmen verändert werden. Alteingesessene Betriebe könnten von Start-ups und internationalen Internet-Konzernen verdrängt werden. Wie also können kleine und mittelständische Betriebe überleben, welche Strategie ist die richtige? Darum geht es beim Auftakt des Forums am 20. März im TZN in Kempen. Prof. Dr. Wilhelm Mülder, Leiter des Instituts Geschäftsprozessmanagement und IT an der Hochschule Niederrhein, hält das Impulsreferat. Auf dem Podium sitzen die Geschäftsführer Onno Jongkind und Alexander Vennekel.

Am 25. Mai tritt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Was müssen Unternehmen wissen, um bei dem Umgang mit personenbezogenen Daten Bußgelder zu vermeiden und sich gesetzeskonform zu verhalten? Das wird beim zweiten Forumsabend am 15. Mai im Foyer des Gründerzentrums im Stahlwerk Becker in Willich besprochen. Heiko Schöning, Fachanwalt für IT-Recht, informiert über die neuen Vorschriften und erläutert deren Auswirkungen. Auf dem Podium: Geschäftsführer Martin Alders, Unternehmer aus Kempen, und Christoph Reiling, ein exzellenter Kenner des sogenannten Darknet.

Der dritte Abend am 5. Juni im Rathaus Nettetal-Lobberich ist dem Thema gewidmet, wie man die richtigen Kunden und eine höhere Wertschätzung der eigenen Leistungen erreichen kann. Die „Sog-statt-Druck-Strategie“ wird erläutert von Rainer Kratzmann von der Firma Good Works, einer Marketingberatung. Auf dem Podium: Holger Aretz von der Kempener P3 Creation Group und Ralf Stobbe von der Suthor Papierverarbeitung.

Im Kampf um die richtigen Mitarbeiter ist die Arbeitgeberattraktivität entscheidend. Aber was macht Arbeitgeber heutzutage besonders attraktiv? Darüber spricht am 18. September in der Burg Brüggen Prof. Dr. Alexander Cisik, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Niederrhein. Auf dem Podium: Managerin Sabrina Gummersbach und Michael Buchmann, Vertriebsdirektor Gewerbekunden der Sparkasse.

Den Abschluss bilden die flexiblen Arbeitszeitmodelle am 13. November beim Forum im Deutschen Medikamenten-Hilfswerk action medeor in Tönisvorst. Die verschiedenen Arbeitszeitmodelle stellt Ralf Wimmer von der Unternehmerschaft Niederrhein vor. Auf dem Podium: Birgit Weber von Competentia NRW und Gerald Reindl, Leiter Personal und Strategie der Sparkasse Krefeld. jk