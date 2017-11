Krefeld. Alaika liegt ganz entspannt auf ihrem Lieblingsplatz. In Indien bedeutet Alaika „die Ruhige“. Dies ist wohl einer der Gründe, weshalb zahlreiche Naturfreunde Kornnattern schätzen – weil sie eine beruhigende Wirkung haben. „Wir suchen Menschen, die sich bereits mit der Haltung von Kornnattern auskennen“, sagt Timo Roloff und hofft auf fachkundige Tierfreunde.

Tier der Woche

Fünf Kornnattern, drei Königsnattern und eine Erdnatter „wohnen“ derzeit in der Reptilien-Abteilung des Krefelder Tierheims. Kornnattern werden oft einfach ausgesetzt. Da die Tiere ursprünglich aus Nordamerika stammen, überleben sie eine Zeitlang unsere Außentemperaturen und finden sich auch in der Vegetation zurecht. Dann werden sie in der Natur gefunden und in der Regel ins Tierheim gebracht. Zuweilen werden Kornnattern bei Wohnungsräumungen sichergestellt.

Schlangen wie Alaika sind völlig ungiftig und eher harmlos. Diese Tiere haben eine Körperlänge von 1,20 bis 1,50 Meter und sind dämmerungs- und nachtaktiv. Und wenn man sich traut, eine Schlange zu berühren, wird man feststellen, dass sie sich warm und weich anfühlt.

In großen Terrarien ist die Haltung der Tiere nicht besonders kompliziert. Das Tierheim würde eine Vorkontrolle beim potenziellen Halter vornehmen, „um den zukünftigen Lebensraum von Alaika zu checken“, so Roloff.

Kontakt: Tierheim Krefeld, Tel. 02151/562137. blum

www.tierheim-krefeld.de