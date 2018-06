Die Leiterin des Vitus-Kindergartens, Brigitte Güllekes, geht in den Ruhestand.

Oedt. „Ich habe schon sehr früh gemerkt, dass es mein Wunsch ist, Erzieherin zu werden. Daran hat sich bis heute nichts geändert und ich habe es nie bereut“, erzählt Brigitte Güllekes. Zum 31. Juli geht die Leiterin des katholischen Kindergartens St. Vitus in den Ruhestand. 45 Jahre lang hat sie die Oedter Kinder begleitet. Ab August wird Marita Heinze aus Grefrath die kommissarische Leitung der Kita übernehmen.

Von 1971 bis 1973 besuchte Güllekes die Kempener Fachschule und absolvierte dort ihre Ausbildung zur Erzieherin. „Wir waren damals die erste Klasse in Kempen mit diesem Ausbildungsgang“, erinnert sich die 64-Jährige. Im Anschluss führte ihr Weg in die Oedter Tagesstätte. „Ich bin selbst in Oedt geboren und auch in diesen Kindergarten gegangen“, sagt Güllekes. „Damals war er aber noch an der Marktstraße. Erst 1969 ist er an die Oststraße gezogen.“ Die ersten 19 Jahre war sie als Gruppenleiterin tätig, 1992 wurde Brigitte Güllekes dann die Leiterin des Kindergartens. Eine Zeit lang übernahm sie parallel auch noch die Leitung einiger Gruppen.

Vieles hat sich seit ihren Anfängen im Kindergarten geändert. „Die Zeiten sind schnelllebiger geworden, die Erwartungshaltung an Erzieher ist heute sehr perfektionistisch“, so Güllekes. „Nach unserem Umbau 2012 sind unsere Kinder jünger geworden. Wir sind ein U3-tauglicher Kindergarten und betreuen Kinder zwischen einem und sechs Jahren.“ Einiges ist in der Tagesstätte St. Vitus Oedt ist aber gleich geblieben. „Die Kinder sollen miteinander und voneinander lernen. Wir wollen sie in Kreativität, Selbstständigkeit, Sprache und Bewegung fördern und das mit Spaß“, berichtet die Oedterin. „Natürlich sind wir auch als katholische Einrichtung aktiv.“

Für ihren Ruhestand hat sich die 64-Jährige einiges vorgenommen. Ihr Lebensmotto „Wer rastet, der rostet“ soll sie dabei begleiten. „Ich möchte vor allem meine Hobbys ausüben. Die Berge waren schon immer meine Welt. Ich fahre auch sehr gerne Rad, treibe Sport und gehe auf Reisen. Ich möchte mich viel bewegen und die Zeit genießen“, erzählt sie. Außerdem hat sie noch einen besonderen Wunsch. „Eine Ballonfahrt wollte ich schon immer einmal machen.“