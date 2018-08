Beim „Team Adventure“ treten Mannschaften an neun Stationen in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander an.

Kempen. Bewegung, Spaß und Teamgeist stehen am Samstagnachmittag, 1. September, an der Sportanlage an der Berliner Allee im Vordergrund. Dann lädt der Stadtsportverband (SSV) Kempen zum ersten Mal Jugendliche zu der Veranstaltung „Team Adventure“ ein, die sich in unterschiedlichen Disziplinen messen können.

Verschiedene Kempener Vereine machen mit

In Teams treten die Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren an neun verschiedenen Stationen gegeneinander an. Die Stationen werden von Kempener Vereinen geleitet. Mit dabei sind der SV Thomasstadt (Fußball, Beachvolleyball, Badminton), der Kempener LC (Leichtathletik), die Schachfüchse Kempen, der Boxclub Kempen und der TuS St. Hubert (Tennis). Auch das Jugendamt der Stadt Kempen beteiligt sich und lädt in die „Bubble Balls“ ein. Der SSV Kempen ist selbst mit einer Kicker-Station dabei. Die drei besten Teams pro Altersklasse gewinnen Kino- und Eis-Gutscheine.

Dazu gibt es ein Rahmenprogramm. Zur guten Stimmung wird auch die musikalische Begleitung beitragen. Getränke können im Vereinsheim erworben werden und auch ein „Food Truck“ wird vor Ort sein. Bauer Funken sponsort die Veranstaltung mit gesunden Salaten.

Anmelden kann man sich vor Ort – als Mannschaft oder einzeln

Teilnehmen können Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren, die sich als Teams mit bis zu fünf Personen anmelden. Die Anmeldung erfolgt vor Ort und ist kostenfrei. Einzelne Jugendliche sind auch herzlich willkommen, Teams werden dann spontan gebildet.

Das Team Adventure findet auf der Sportanlage an der Berliner Allee statt (direkt neben dem Aqua-Sol). Los geht es um 15 Uhr, Anmeldung ist ab 14.30 Uhr möglich. Red