Nach der Großkontrolle am Königshütte-See am Donnerstag haben Kreis Viersen und Stadt Kempen nun Bilanz gezogen.

Kempen. Die Hölle war nicht gerade los, als die Mitarbeiter des Kreises Viersen und der Stadt Kempen am Donnerstag gegen 17 Uhr das Gelände des Königshütte-Sees betraten, um eine Großkontrolle durchzuführen (die WZ berichtete in der Freitagsausgabe). Nur vereinzelt waren illegale Badegäste auf dem riesigen Areal in St. Hubert zu sehen und somit auch zu kontrollieren. Kein Vergleich zu heißen Sommer-Wochenenden, an denen regelmäßig Hunderte den Baggersee verbotenerweise für eine Abkühlung nutzen.

„Das Gesetz verbietet es, in einem Landschaftsschutzgebiet zu lagern oder zu grillen, ein Feuer zu machen oder zu parken.“

Pressemitteilung des Kreises Viersen

Unterm Strich verteilten die Mitarbeiter der Ordnungsämter und der Unteren Naturschutzbehörde am Donnerstag 57 mal ein Verwarnungsgeld von 50 Euro an Personen, die sich auf dem Gelände aufhielten. Diese Bilanz zog der Kreis Viersen am Freitagnachmittag. Dabei handele es sich in erster Linie um Verstöße gegen das Bundesnaturschutzgesetz. „Das Gesetz verbietet es, in einem Landschaftsschutzgebiet zu lagern oder zu grillen, ein Feuer zu machen oder zu parken“, so die Pressestelle des Kreises. Neben den 57 Verwarnungsgeldern für Verstöße auf dem Gelände selbst hätten die Behörden zusätzlich 20 „Knöllchen“ wegen Falschparkens an der Hülser Straße (B 509) geschrieben.

Beteiligung der Polizei wurde kurzfristig abgesagt

Die Polizei war letztlich nicht an der Kontrolle beteiligt. Die Präsenz der Beamten war noch vor einigen Wochen angekündigt worden. Jedoch stellte sich schon am Donnerstagmittag heraus, dass der „Besuch“ auf dem Gelände nicht allzu hoch werden würde. Daher wurde die Beteiligung einer Mönchengladbacher Hundertschaft kurzfristig abgesagt. Nichtsdestotrotz forderten die Ordnungshüter am Abend einen Streifenwagen an. Zwei der kontrollierten Personen hätten sich nicht ausweisen können, so der Kreis Viersen.

Stadt und Kreis wollen weitere Kontrollen durchführen

In der Pressemitteilung machte der Kreis Viersen am Freitag deutlich, dass es auch in Zukunft regelmäßige Kontrollen entlang der Straßen und auf dem Gelände selbst geben soll. Darauf hätten sich die Untere Naturschutzbehörde und das Ordnungsamt der Stadt Kempen verständigt.

Dass diese auch weiterhin dringend nötig sind, wurde beim Gang über das Gelände am Donnerstag deutlich. Zum Teil reihen sich Müllhaufen mit leeren Schnaps- und Magnum-Sekt-Flaschen aneinander. An vielen Stellen sind Reste von Grillfesten erkennbar – und das bei dieser Trockenheit und Brandgefahr im Sommer 2018.

Einige Grillfreunde überraschten die Kontrolleure am Donnerstag auf frischer Tat. So war eine sechsköpfige Gruppe junger Männer aus Düsseldorf gerade dabei, ein Barbecue am Ufer des Sees zu starten. Im Gebüsch wurde ein ein Grill angeheizt, das Fleisch lag parat. Knochen von bereits verzehrten Hühnerbeinchen lagen auf der Picknick-Decke, daneben stand eine Flasche Whisky. „Das Bild, das sich uns hier bietet, ist schon heftig“, kommentierte ein Mitglied der ehrenamtlichen Naturschutzwacht den 90-minütigen Kontrollgang über das frühere Gelände zum Kies-Abbau der Firma Klösters.