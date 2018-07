Werbering darf 2200 Gäste an der Burg empfangen.

Kempen. Im Rahmen der Mitgliederversammlung ging der Vorstand noch einmal auf die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des Werberings ein. Vorgesehen ist am Freitag, 31. August, ab 18 Uhr ein Event mit den bekannten Gruppen „Miljö“, „Cat Ballou“ und „De Räuber“. Es soll ein „Kölscher Oavend“ auf den Burgwiesen werden. Dafür gibt es überraschend noch etwa 300 Eintrittskarten. Vorsitzender Armin Horst: „Uns ist es nach Verhandlungen mit der Stadt gelungen, die Zahl der Besucher von ursprünglich 1750 auf jetzt 2200 anzuheben. Somit konnten wir doch noch abgelehnte Anmeldungen berücksichtigen und 300 Karten gehen jetzt außerdem in den Handel.“ Die Eintrittskarten sind zum Preis von 29,50 Euro bei Schreibwaren Beckers, Engerstraße 10, erhältlich.

Nach dem kölschen Auftaktkonzert am Freitag gibt es zwei weitere Jubiläumsveranstaltungen auf der Burgwiese, zu denen der Eintritt frei ist. Am Samstag, 1. September, starten um 18 Uhr die WDR-4-Band und Chris Thompson, Ex-Manfred-Mann’s-Earth-Band. Sonntag (2. September) ab 11 Uhr gibt Jazz und Pop mit First Choice“ und „Trionova“ sowie einen Festakt zum 50-Jährigen. schö