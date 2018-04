Grefrath. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreuzung Vorst/Liekweg in Grefrath ist am Ostersonntag ein 3-jähriger Junge so schwer verletzt worden, dass Lebensgefahr bei ihm nicht ausgeschlossen werden kann. Das berichtet die Polizei.

Eine 37-jährige Kempenerin und ein 6-jähriges Mädchen, die zusammen mit den kleinen Jungen zusammen im Fahrzeug saßen, wurden schwer verletzt. Auch die 62-jähriger Fahrerin des anderen beteiligten Pkws wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte wurde der 3-Jährige mit einem Rettungshubschrauber ins Helios Klinikum nach Krefeld gebracht. Auch die 37-jährige Kempenerin und die das 6-jährige Mädchen wurden dorthin gebracht. Die 62-Jährige wurde ins Krankenhaus nach Nettetal gebracht.

Die Kreuzung musste wegen des Einsatzes der Rettungskräfte für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. red