Kempen-Tönisberg. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Schwedt befuhr am Sonntag gegen 09:45 Uhr die Bundesstraße 9 (Haag), aus Richtung Tönisberg kommend, in Richtung Kerken. An der Einmündung zur BAB A 40 fuhr er nach links auf die Autobahn in Richtung Duisburg auf und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto eines 29-jährigen Mannes aus Geldern.

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden der 29-jährige und seine 34-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Geldern, leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.