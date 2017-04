Lokal-Prominenz überzeugt als Lesepaten

Bekannte Viersener lasen beim „Vorleseabend für Erwachsene“ aus ihren Lieblingsbüchern vor.

Süchteln. Die Süchtelnerinnen Claudia Holthausen, Andrea Waldmin und Sonja Neikes hatten die Idee, den literarischen Salon, der auf das 18. Jahrhundert zurückgeht, in ihre Heimat zu holen. Das Trio erfand dazu den „Vorlesewettbewerb für Erwachsene“, fragte bekannte Viersener wie den Dülkener Pfarrer Jan Nienkerke, „Freigeist“-Erfinder Ralf Weber oder Bürgermeisterin Sabine Anemüller, ob sie nicht aus ihren Lieblingsbüchern öffentlich vorlesen wollten und als Zugabe auch die schrägsten oder schrecklichsten Texte präsentieren würden, die ihnen bislang unter die Augen gekommen waren. Das Konzept ging auf. Knapp 100 Zuhörer kamen und der Abend wurde ein voller Erfolg.

Kerzen erhellten das Innere der Halle an der Düsseldorfer Straße, an der Decke baumelte ein silberfarbener Kronleuchter über dem Industrie-Ambiente, eine feuerrote Tischdecke machte aus einem Holztisch einen Literatur-Altar, von dem aus die acht Vorleser aus ihren Büchern die Magie des gedruckten Wortes den Zuhörern zuteil werden lassen wollten. Im schwarzen Kleid und mit Locken wie Rahel Varnhagen begrüßte Salonnière Claudia Holthausen die Gäste, bevor „Charismata“-Inhaberin Jiota Kallianteris mit Schillers „Pegasus im Joche“ den Abend eröffnete.

Ausgerechnet Linke-Ratsfrau Britta Pietsch las eine Miniatur aus Botho Strauß’ „Paare, Passanten“ („Aber das ist lange vor seinem anschwellenden Bocksgesang erschienen!“), Ludwig Mertens unterhielt mit der Gebrauchsanweisung zum LX4003 (einem elektrischen Heizlüfter) und radebrechte den Beipackzettel einer japanischen Weihnachtslampe („Mit sensazionell Modell GWK 9091 Sie bekomen nicht teutonische Gemutlichkeit fuer trautes Heim nur, auch Erfolg als moderner Mensch bei anderes Geschleckt nach Weihnachtsganz aufgegessen und laenger, weil Batterie viel Zeit gut“).

Bürgermeisterin Sabine Anemüller entführte die Zuhörer in „Sofies Welt“, Pfarrer Jan Nienkerke in „Die himmlische Stadt“ zu Zeiten Karls des Großen und erfreute die Gäste in seiner skurrilen Leseprobe mit ganz praktischen Problemen der Inquisition („wer gräbt schon gerne eine halbverweste Witwe aus, die postum zum Scheiterhaufen verurteilt wurde?“). Für Tiefe war ebenso gesorgt (Gerda-Marie Voß las aus der frisch erschienenen Autobiografie der Performance-Künstlerin Marina Abramovic) wie für herrlichen Quatsch aus David Foster Wallaces nicht ganz jugendfreien „Kurze Interviews mit fiesen Männern“. Das Publikum konnte sich also auf jedem Niveau amüsieren – und tat es auch ausgiebig.

Drei Dinge zum Schluss: Erstens: Der von Internist Hans-Rudolf Milstrey vorgetragene Text aus Marlen Haushofers „Die Wand“ fand beim Publikum den größten Anklang. Zweitens: Der Erlös des Abends wird an die Stiftung Lesen überwiesen. Und drittens: Es bedarf einer Fortsetzung.