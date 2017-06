Familie Guré kann auf ihrem Grundstück nur eine Garage bauen, wenn der Nachbar ein Entwässerungsrohr, das auf dem Grundstück endet, verlegt. Nun hat die Stadt einen Lösungsvorschlag gemacht. Der Kreis muss diesen noch genehmigen.

Leuth. Peter und Karin Guré führen mit ihrem Grundstücksnachbarn auf dem Garagenhof Am Wedemshof einen Rechtsstreit. Das Verfahren läuft zurzeit am Amtsgericht Nettetal. Das Problem für die Gurés: Sie können keine Garage nah an die benachbarte Garage von Heinz-Robert Reiners bauen, weil er seine Garage über eine überstehende Dachrinne und ein Fallrohr entwässert – und dieses endet auf dem Grundstück der Gurés. Sie wollen vor Gericht erreichen, dass Reiners das Rohr entfernt. Das tat Reiners bisher nicht. Er sieht sich im Recht, weil er sich vor 40 Jahren mit dem damaligen Grundstücksbesitzer über die Entwässerung geeinigt habe, sagt er.

Laut dem Ehepaar Guré habe ihr Garagennachbar bisher alle Vorschläge – wie die Verlegung des Regenrohres in die andere Richtung – abgelehnt. Der Bau einer neuen Garage – nur deshalb hat das Paar die Fläche überhaupt gekauft – ist damit aber unmöglich.

Vor fünf Wochen hat die Stadt Nettetal eingegriffen. Sie hat alle heutigen Garagenbesitzer zu einem Gespräch eingeladen. Mit am Tisch waren auch Vertreter des Nettebetriebs. Das Ziel, so Stadtsprecher Jan van der Velden, war, „eine Lösung für die Entwässerung zu finden“.

Der Nachbar muss das Fallrohr umlegen

Peter Funken, Leiter des Bereichs Abwasser im Nettebetrieb, erklärt: „Wir müssen die Versickerung auf diesem Garagenhof legalisieren.“ Die Garagen seien in den 1970er-Jahren errichtet worden. Unterlagen dazu, die Auskunft über die Entwässerung der sechs Gebäude geben, würden nicht mehr existieren. Funken räumt ein, dass damals wohl versäumt worden sei, die Entwässerung richtig zu berücksichtigen.

Laut der Technischen Beigeordneten Susanne Fritzsche besteht ein „allgemeiner Kanal- und Benutzerzwang“ bei der Entwässerung. Auf dieses Problem der nicht genehmigten Entwässerung sei man Funken zufolge erst aufmerksam geworden, als die neuen Grundstücksbesitzer eine Garage bauen wollten und dazu eine Genehmigung brauchten.

Wie die Lösung jetzt aussehen könnte: „Herr Reiners wird das Fallrohr in seiner Garage so umlegen, dass er über ein Nachbargrundstück und dann in eine Versickerungsmulde auf städtischem Gebiet entwässert“, sagt van der Velden. Eine solche Einigung mit Reiners und dem entsprechenden Nachbarn gebe es. Zur Höhe der Kosten und zu deren Übernahme konnte Funken keine Angaben machen.

Der Kreis Viersen als übergeordnete Behörde bestätigte gestern lediglich, dass er in diese Genehmigung eingebunden ist. Der Antrag liegt bei der Unteren Wasserbehörde des Kreises vor. Wie lange eine Genehmigung dauern wird, ist noch unklar. Nach der Genehmigung und der Umsetzung der neuen Entwässerung könnte auch das Ehepaar Guré mit dem Bau beginnen.