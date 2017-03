Lobbericher Rathaus platzt aus allen Nähten

Am Doerkesplatz herrscht Raumnot. Ein Neubau ist denkbar.

Nettetal. Im Lobbericher Rathaus ist es zu voll. „Auszubildende und Mitarbeiter müssen sich schon mal Schreibtische teilen“, erklärt Bürgermeister Christian Wagner (CDU). Unübersehbareres Zeichen für die Raumnot am Doerkesplatz: Die Verwaltung hat 32 Mitarbeiter ausgelagert. Jugendamt und Integrationsrat sind am Doerkesplatz 1 untergebracht, sechs Kollegen vom Fachbereich Kultur und Schule arbeiten am Doerkesplatz 3. Seit letztem Jahr hat die Verwaltung zudem für 16 Mitarbeiter Räume in der früheren Volksbank an der Niedieckstraße angemietet. Doch es reicht nicht.

Stadt hat bereits mehrere Mitarbeiter ausgelagert

Vor knapp 18 Jahren ist die Stadt Nettetal eine Partnerschaft mit der Firma Frauenrath eingegangen. Sie hat von ihr das Verwaltungsgebäude angemietet, kann es bis 2019 nutzen. Bereits im Jahr 2001 fehlte im Rathaus Platz: Deshalb wurden für das Kulturamt Räume in der Sparkasse angemietet. „Wir haben fast alle Reserven wie Besprechungsräume oder Einzelbüros bei sensiblen Bereichen aufgegeben“, sagt Wagner.

Doch auch die angemieteten Räume genügen nicht mehr. Langfristig braucht die Verwaltung Platz für 45 Mitarbeiter. Aktuell gibt die Verwaltung pro Jahr 98 500 für die zusätzlich angemieteten Räume in der Sparkasse und in der Volksbank aus. Wohin also mit den Schreibtischen der Rathaus-Mitarbeiter? „Wir besitzen im Wesentlichen nur Schulen, Feuerwehrgerätehäuser und Kindergärten“, so der Verwaltungschef.

Eine Möglichkeit wäre die Anmietung des Alten Rathauses am Lambertimarkt in Breyell. Für Christian Wagner wäre dies ein Nachteil, weil dann die gesamte Verwaltung nicht mehr zentral an einem Ort untergebracht wäre. „Damit würden alle Vorteile der gebündelten Unterbringung an einem Standort – also kurze Wege für Bürger und Mitarbeiter – aufgegeben“, meint er. Eine zweite Möglichkeit: die Erweiterung des Rathauses am Doerkesplatz. Dies sei Wagner zufolge „bautechnisch nicht möglich beziehungsweise sehr teuer“. Bleibt als dritte Alternative der Bau eines neuen Gebäudes. Ein möglicher Standort: das Gelände des neuen Bauhofes. Dort wäre ein Gebäude mit einer Fläche von rund 1100 Quadratmetern möglich, bis zu 70 Menschen könnten dort arbeiten. Allerdings wäre damit die gewünschte zentrale Erreichbarkeit nicht gegeben. Ein anderer Standort wäre der Parkplatz des Rathauses, ein dritter der Bereich zwischen Steegerstraße und Doerkesplatz. Der Hauptausschuss wird darüber am 29. März diskutieren.