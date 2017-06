Viersen. Laute Musik dringt aus den Lautsprechern, die Jugendlichen stehen an Tischen und unterhalten sich im bunten Scheinwerferlicht. Da betritt ein Mädchen in einem Papagei-Kostüm die Bühne, und das Gelächter geht los. Peinlich berührt stellt das Mädchen fest, dass es als Einzige verkleidet ist. Verzweifelt und gedemütigt rennt es schließlich weg. Kurz danach ist die Szene zu Ende. Die Musik geht aus.

Vorlage ist ein bekannter Jugendroman

Gerade läuft die Probe des Literaturkurses von Brita Kozian, Lehrerin am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium. Seit Beginn des Schuljahres arbeiten die 19 Schüler der Jahrgangsstufe elf am Stück „Kassettenbrief“. Vorlage ist der bekannte Jugendroman „Tote Mädchen lügen nicht“ von Jay Asher. Genau wie im Roman geht es in dem Stück um die 16-jährige Hannah Baker. Sie kommt neu in die Klasse und wird zunächst kritisch beobachtet. Trotz ihrer Versuche findet sie keine echten Freunde. Stattdessen wird sie immer wieder gemobbt und ausgenutzt, was ihr irgendwann so sehr zusetzt, dass sie es nicht mehr aushält: Auf Kassetten aufgenommen, beschreibt sie die Gründe, die sie in den Suizid getrieben haben. Die US-amerikanische Serie des Streamingdienstes Netflix, die auf Ashers Buch basiert, war jüngst in die Kritik geraten, weil sie den Suizid des Mädchens so detailliert gezeigt hatte. Präventionsexperten befürchteten, dass die Serie labile Teenager zu Nachahmungstaten anregen könnte.

Im ersten Halbjahr galt es, die Geschichte in Szenen umzuwandeln. Dabei haben sich die Schüler teilweise andere als im Buch überlegt. „Im Original gibt es einige Szenen, die schwierig darstellbar sind. Wir haben sie daher auf die Schüler-Realität angepasst, denn auch kleinere Gründe können eine Rolle spielen“, sagt Brita Kozian. Ab Januar gingen dann die Sprechproben auf der Bühne los. An mehreren Samstagen haben die Jugendlichen ihre Texte einstudiert und sich schwierigen Szenen gewidmet. Festgehalten werden die Fortschritte des Kurses übrigens auch auf einem eigenen Blog. Zu finden ist er unter literaturkurskozian-erasmus-vo.jimdo.com.

» Aufführungen: 26. und 29. Juni um 19.30 Uhr in der Aula, Konrad-Adenauer-Ring 30. Der Eintritt ist frei.