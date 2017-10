Viersen. Mit einer szenischen Lesung und dem anschließendem Auftritt der Ensemblemitglieder des Playbacktheater Düsseldorf wagt das Kulturquartett-Team am Freitag, 13. Oktober, 19 Uhr, in der Villa Marx (Kino-Lounge, Gerberstraße) etwas Neues. Vier Autorinnen laden zu einer Zeitreise ein. Sie präsentieren ihre manchmal heiteren, manchmal berührenden Geschichten. Der Erinnerungsbogen umspannt die Vor-, Kriegs- und Nachkriegszeit. Im zweiten Teil des Abends ab 20.20 Uhr können die Zuschauer zu Autoren ihres eigenen Theaterstücks werden, indem sie Momente aus ihrem Leben erzählen. Die Schaupieler bringen das Erzählte auf die Bühne und „spielen es zurück“ (play back). Jede Szene wird so zu einer kleinen Uraufführung – ein Theater des Augenblicks und der mitmenschlichen Begegnung. Der Eintritt ist frei. Wegen des begrenzten Platzangebots ist eine Reservierung bei Volkmar Hess unter Telefon 02162/45128 oder per E-Mail empfehlenswert:

volkmar@grammofon.de