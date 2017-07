Süchteln. In der Nacht zu Samstag hat es in einem als Lagerraum genutzten Erdgeschoß einbes Hauses an der Hindenburgstraße in Süchteln gebrannt. Durch die starke Rauchentwicklung wurden auch das Nachbargebäude und die Wohnung über der Brandstelle in Mitleidenschaft gezogen. Drei Menschen, die über dem Lagerraum wohnen, konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit bringen.

Nach einem Bericht der Stadt Süchtel hatte ein Bewohner des Hauses am Freitag gegen 23:19 Uhr die Feuerwehr gerufen. Als das erste Feuerwehrfahrzeug kurze Zeit später eintraf, hatten sich die drei Bewohner des Hauses bereits in Sicherheit gebracht. Alle Personen blieben unverletzt.

Im Erdgeschoß des Hauses brannte es in einem Lagerraum eines zur Hochstraße gelegenen Bastelgeschäfts. Der Rauch zog auch in das Bekleidungsgeschäft im Nebengebäude und in die über der Brandstelle liegende Wohnung.Während die Ladengeschäfte teils massive Rauchschäden erlitten, blieb die Wohnung nach ersten Ermittlungen nutzbar.

Um 1:20 Uhr am Samstag konnten die Einsatzkräfte den Einsatzort verlassen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. red