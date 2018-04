Die Sanierung soll insgesamt fünf Wochen dauern. Umleitungen werden eingerichtet.

Brüggen/Kreis Viersen. Die Kreisstraße 3 in Bracht ist stellenweise in einem schlechten Zustand. Deshalb lässt der Kreis Viersen sie sanieren. Die Arbeiten beginnen am kommenden Montag, 9. April, an der Brüggener Straße und am Südwall. Wie das Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen mitteilte, sollen die Arbeiten rund fünf Wochen dauern. Sie sind in zwei Abschnitte unterteilt: Im ersten Abschnitt lässt der Kreis die Brüggener Straße auf einer Länge von rund 530 Metern sanieren – das ist das Stück zwischen Am Aeschenbaum und dem Kreisverkehr am Westwall. Parallel dazu lässt die Gemeinde Kanalsanierungsarbeiten auf der Solferinostraße durchführen. Während der Arbeiten ist die Brüggener Straße in diesem Teil voll gesperrt. Für Autos wird eine Umleitungsstrecke über die B221, Stiegstraße und Westwall eingerichtet. Die Bushaltestellen „Am Hollenberg“ (Linie 074) sowie „Altenheim“ und „Solferinostraße“ (064 und 074) entfallen während der Arbeiten ersatzlos. Fahrgäste können stattdessen die Haltestelle „Bracht Westwall“ nutzen. Die Arbeiten sollen hier etwa drei Wochen dauern, eine Woche ist für den Kanalbau vorgesehen, zwei Wochen sind für den Straßenbau geplant.

Im zweiten Abschnitt wird der Südwall auf 220 Metern – zwischen Gartenstraße und Boerholzer Straße – saniert, auch hier wird die Straße voll gesperrt. Die Umleitung führt über Westwall und Nordwall. Die Haltestelle „Bracht Südwall“ (064 und 074) entfällt, die Haltestelle „Bracht Westwall“ (064) wird vorübergehend um 200 Meter in Richtung Stiegstraße verlegt. Die Bauzeit beträgt etwa zwei Wochen. Das gesamte Vorhaben kostet etwa 240 000 Euro. biro