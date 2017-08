In der Stadtbibliothek erstellen die Kinder eigene Filme – und lernen dabei die Internet-Videoplattform besser kennen.

Viersen. „Und Action“ heißt es für die zwölf Teilnehmer des Youtube-Workshops in der Stadtbibliothek. Im Rahmen des Kulturrucksacks NRW lernten sie alles, was man für einen erfolgreichen Kanal auf der Internet-Videoplattform wissen muss: Themen gab es viele vom Drehbuch über die Technik bis hin zum Schauspiel. Die Nachfrage zur Workshop-Teilnahme war sehr groß, erzählt Nicola Nilles von der Kulturabteilung der Stadt: „Die Kinder sind sehr interessiert, konzentriert und bereits gut ausgerüstet.“

Schon zu Beginn des Workshops konnten die Teilnehmer Youtube quasi hautnah erleben: Der erfolgreiche Youtuber Julian Weissbach alias „Julez“ erläuterte ihnen die Theorie der Videoplattform: Was wird vermarktet, welche Sparten gibt es, wie hoch sind die Erfolgschancen und was kann man verdienen? Aber auch mit Recht und Datensicherheit im Internet mussten sie sich auseinandersetzen.

Ein Teilnehmer kam sogar aus Bonn nach Viersen

Wenn die Theorie sitzt, geht es an die Technik. Mit Videoproduzent Marco Rentrop erhielten die Teilnehmer zwischen neun und 14 Jahren einen Einblick in die Bereiche Ton, Kamera und Videotechnik – all das, was man für den eigenen Videodreh braucht. Dieses Wissen sollten sie direkt anwenden: Eine Gruppe kümmerte sich um ein Video, in dem sie drei Herausforderungen aus sozialen Netzwerken ausprobierten. Eine andere Gruppe hatte sich entschlossen, einen Sketch über soziale Medien zu schreiben. Jeder machte alles, so konnten die Kinder und Jugendlichen sowohl vor als auch hinter der Kamera Erfahrungen sammeln.

Seit fünf Jahren gibt es die Workshops. Man bemerke die hohe Technikaffinität der Kinder, sagt Marco Rentrop, „es gibt zwei oder drei, die schon mit hochwertiger Technik ausgestattet sind, besonders die Jungs“. Das große Interesse zeigt sich auch an den teils weiten Fahrten der Teilnehmer – sie kommen nicht nur aus Viersen, sondern auch aus Krefeld, Essen und Bonn.

Schauspielerin und Medientrainerin Sunny Bansemer führte die Teilnehmer an die Schauspielerei heran. Sie ist für die Organisation der Workshops verantwortlich. „Es ist wichtig, die Kinder für ihren Medienkonsum zu sensibilisieren“, sagt sie. Sie sollen lernen, soziale Netzwerke kritisch zu hinterfragen. Neben dem Youtube-Workshop bieten sie auch Kurse im Bereich Hörspiel, Ton und Video an.