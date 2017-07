Am Donnerstag war ganz schön ’was los im Postfach der Kempener WZ-Redaktion. Trotz der Sommerferien trudelten jede Menge E-Mails ein. Und das hatte einen ganz einfachen Grund: das Max-Giesinger-Konzert an der Burg. Im Vorfeld des Aufritts des deutschen Popsängers hatte die WZ zwei Leserreporter gesucht. Die Bewerber sollten sich per Mail an die Redaktion wenden, um auf originelle Art und Weise zu erklären, warum ausgerechnet sie für den Reporter-Job geeignet sind. Die Zuschriften waren nicht nur zahlreich, sondern auch kreativ. Neben mehreren Herren, die ihre Herzensdame mit den Konzerttickets beglücken wollten, gab es aus Tönisvorst eine nette Idee: Eine Leserin wollte beim Giesinger-Konzert ihr neues Hörgerät testen. Das sorgte in der Redaktion für einige Lacher. Dafür vielen Dank! Aber wie das halt so ist, kann am Ende nur einer gewinnen – beziehungsweise im konkreten Fall zwei.

Zwei beste Freundinnen machten das Rennen

Die Redaktion hat sich die Auswahl nicht leicht gemacht, aber am Ende machten Julia Wirtz und Anika Städter das Rennen. Die beiden besten Freundinnen aus Kempen und Krefeld gaben nämlich in ihrer E-Mail freiweg zu, dass ihnen mit Blick aufs Giesinger-Konzert die „Dusseligkeit“ im Wege stand. „Seit der Bekanntgabe des Termins stand fest, dass wir uns das Konzert zum Geburtstag schenken“, schrieben die beiden. Dann trat aber ein Problem auf: Keiner der beiden kümmerte sich um Tickets. Und, schwups, war der Abend ausverkauft. Also gaben Julia (22) und Anika (31) alles mit Blick auf die WZ-Bewerbung: Sie seien zwei „spaßorientierte und lebensfrohe Hühner, die das Feeling auf dem Konzert so authentisch wie möglich wiedergeben können“. Zudem seien sie im Freundeskreis bekannt als „chaotisch 1.0“ und „chaotisch 2.0“. Na, das sind doch beste Voraussetzungen. Und so holten sich die jungen Damen – Julia ist übrigens Anikas Trauzeugin – am Freitagnachmittag die Tickets bei der WZ ab, um dann einen schönen Abend mit Max Giesinger und geschätzten 1748 anderen Besucher zu verbringen. Ausführlich berichtet die WZ am Montag über das Konzert und die Erlebnisse der beiden Leserreporter.