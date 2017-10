An der Spitze des Zuges reitet der 25-jährige Timo Weenen. Seine Herolde sind Tim Strombach und Sebastian Schongen.

Kempen. Seit mehr als 80 Jahren gibt es in den Kempener Sektionen Ziegelheide und Wall Martinsumzüge. 1964 haben sich die beiden Sektionen zusammengeschlossen und seit dieser Zeit findet der Umzug im Wechsel durch Ziegelheide und Wall statt. In diesem Jahr geht der Zug wieder durch Ziegelheide. An der Spitze reiten mit Timo Weenen (25 Jahre) als St. Martin und Tim Strombach sowie Sebastian Schongen (beide 24) junge Darsteller. Nach Angaben des Martinskomitees sind es die jüngsten Martin- und Herolddarsteller seit 1964.

Am Sonntag ab 14 Uhr findet ein gemeinsames Fackelbasteln auf dem Schießstand der St. Stefanus-Bruderschaft in Ziegelheide statt. Es haben sich bereits viele Kinder angemeldet. Das junge „Dreigestirn“ wird die Kinder beim Basteln unterstützen und Kuchen und Getränke bereithalten.

Am Freitag, 3. November, wird der Zug um 17 Uhr an der ehemaligen Grundschule Schmalbroich, Goertschesweg, starten. Von dort geht es über Mühlenweg, Pöllenweg und Ziegelheider Straße wieder auf den Goertschesweg. Auf einer Wiese der Familie Willmen wird das Martinsfeuer mit der Bettlerszene sein. Anschließend geht es wieder zur Grundschule, in der nach dem Abbrennen eines Feuerwerkes der St. Martin die Tüten an die Kinder verteilen wird. Der Martinsball beginnt um 20 Uhr auf dem Schießstand. Red