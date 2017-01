Der Altstadt-Flüsterer und viele Kempener Narren freuen sich auf den Musikabend im „The Whistle“.

Kempen. Die meisten von Ihnen werden es gemerkt haben: Wir stecken mittendrin in der fünften Jahreszeit. Zu einer Top-Veranstaltung unter den Jecken hat sich der Mitsing- und Partyabend der Karnevalsgesellschaft (KG) „Echte Fründe Kempen“ entwickelt. Die dritte Auflage gibt es am Freitag, 10. Februar, ab 19.11 Uhr im Irish Pub „The Whistle“: „Sing doch ene mit“. Ganz nach dem Kölner Vorbild werden auch in Kempen wieder verschiedene Karnevalslieder – alte Klassiker und neue Hits – gemeinsam einstudiert und anschließend ausgelassen gefeiert. Die Veranstaltung hat sich beim Kempener Narrenvolk bereits vollständig etabliert. Im Vorverkauf waren die Karten nach sechs Stunden ausverkauft.

Wer folgt auf die Höhner?

Mit musikalischer Begleitung von befreundeten Kölner Live-Musikern wird im „The Whistle“ an der St.Huberter Straße 20 der Kempsche Karnevalshit 2017 gesucht. Im vergangenen Jahr hatte der namensgebende Hit „Echte Fründe“ der Höhner gewonnen, bei der Premiere 2015 hatte sich „Du bes die Stadt“ von den Bläck Fööss durchgesetzt. Auf der Setlist stehen viele karnevalistische Evergreens, aber auch Aktuelles wie „Nie mehr Fastelovend“ von Querbeat oder „Stääne“ von Klüngelköpp. Am Abend wird wieder das beliebte und erheiternde Getränk „Turmgeist“ verkauft und es gibt eine Verlosung, bei der die Stadtwerke Kempen den Hauptpreis stellen. Kostüme sind bei den Gästen gerne gesehen, aber keine Pflicht. Im Laufe des Abends wird der Kempener Sänger Tom Marquardt seine Hymne „Kempen rot und blau“ singen. Im Anschluss ans gemeinsame Singen wird es wieder einen fröhlichen Partyabend mit karnevalistischer Musik von DJ Kossimo geben. Übrigens: Das „Whistle“ hat im Saal eine neue Klimaanlage installiert, sodass bei angenehmen Temperaturen gefeiert werden kann. Wie im vergangenen Jahr unterstützen die „Fründe“ auch diesmal ein soziales Projekt: Die Spenden, die an diesem Abend gesammelt werden, gehen dieses Mal an die Senioren-Initiative Altenhilfe in Kempen. Wenige Karten sind ab 19 Uhr für acht Euro noch an der Abendkasse erhältlich.

Per E-Mail gewinnen

Auch in diesem Jahr verlost die WZ wieder zweimal zwei Karten für das Event. Und nicht nur das: Dazu gibt es auch jeweils zwei Eintrittskarten für die Sauna im Aqua-Sol, die die Stadtwerke Kempen zur Verfügung gestellt haben. Nach dem Motto „Erst feiern, dann entspannen“ kann man sich während oder nach den Karnevalstagen noch einen Saunabesuch gönnen. Die Gewinnfrage lautet: Von welcher Band stammt das Gewinnerlied des Jahres 2016? Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Schreiben Sie Ihre Antwort per E-Mail an:

redaktion.kempen@wz.de

Elferrat hat noch Karten

Wir bleiben jeck: Der Kolping-Elferrat hat jüngst erfolgreich die Premiere seiner Herrensitzung gefeiert. Nun steht die traditionelle Kostümsitzung der Gemeinschaft kurz bevor. Am Samstag, 4. Februar, wird ab 20.11 Uhr im Kolpinghaus, Peterstraße 23, gefeiert. Nach Informationen des Vereins ist die Sitzung schon fast ausverkauft. Es gibt nur noch wenige Karten, die unter Tel. 02152/8096483 bestellt werden können. Der Eintritt kostet 24 Euro.

Abschied nach 37 Jahren

Eine Einzelhandels-Institution der Altstadt nimmt in diesen Tagen Abschied in Richtung Rente. Die Rede ist von Ingrid Wellmanns, die seit ziemlich genau 37 Jahren bei Schuh und Sport Krahn am Studentenacker arbeitet. Es liegt also nahe, dass der eine oder andere Kempener mal ein Paar Schuhe bei Ingrid Wellmanns anprobiert und dann auch gekauft hat. Jahrzehnte arbeitete sie im Geschäft von Herbert Krahn am Studentenacker und setzte ihre Arbeit auch unter dem Klauser-Dach an selber Stelle fort. Um ihren Abschied in den Ruhestand wollte Wellmanns kein großes Aufheben machen. Ihr Sohn Dirk, ihr Chef Marc Barth und ihr langjähriger Boss Herbert Krahn sahen das aber anders und informierten den Flüsterer. Sie alle wünschen Mutter, Mitarbeiterin und Ex-Mitarbeiterin Wellmanns alles Gute für den Ruhestand. Nun hat Ingrid Wellmans Zeit für ihre beiden Enkel und Reisen. Ganz loslassen kann sie aber nicht vom Job. Ein paar Stündchen pro Woche wird sie weiterhin noch am Studentenacker arbeiten.

Jubiläum für die „Rose“

Am Dienstag, 31. Januar, ist für Barbara Sukatsch ein ganz besonderer Tag. Sie feiert nämlich Geburtstag – allerdings nicht persönlich, sondern für ihr Geschäft „Kempener Rose“. Das hat sie vor genau zwei Jahren an der Judenstraße 11 eröffnet. Unter dem Motto „Geschenke mit Liebe“ präsentiert sie seitdem neue Ideen für den Garten und Wohnbereich sowie tolle Geschenkideen. Gefeiert wird am 31. Januar ab 10 Uhr. Auf jeden Kunden wartet dann eine Überraschung.