Am 13. September gibt es eine Podiumsdiskussion mit den Kandidaten von CDU und SPD. WZ und Welle Niederrhein laden Leser und Hörer ein.

Kempen/Kreis Viersen. Die Ferienzeit neigt sich allmählich dem Ende entgegen. Und die Wahlkämpfer gehen in allen Städten und Gemeinden des Kreises Viersen an den Start. Am Sonntag, 24. September, ist Bundestagswahl. Im Kreis Viersen bewerben sich sechs Direktkandidaten: Neben den amtierenden Abgeordneten Uwe Schummer (CDU) und Udo Schiefner (SPD) treten Jürgen Heinen (Die Grünen), Andreas Bist (FDP), Christoph Saßen (Die Linke) und Kay Gottschalk (AfD) an.

Im Lokalteil der Westdeutschen Zeitung werden wir alle sechs Kanidaten ausführlich vorstellen. Bei einer Veranstaltung von Westdeutscher Zeitung und dem lokalen Radiosender Welle Niederrhein wollen wir uns aber auf die beiden Kandidaten fokussieren, die die größten Chancen auf das Direktmandat haben: Uwe Schummer und Udo Schiefner werden sich am Mittwoch, 13. September, den Fragen von WZ-Redaktionsleiter Tobias Klingen und Welle-Niederrhein-Chefredakteur Sven Ludwig stellen.

Wofür steht Merkels Partei? Was plant die SPD mit Schulz?

Wofür steht die CDU von Kanzlerin Angela Merkel? Und was plant die SPD mit Kanzlerkandidat Martin Schulz? Welche Regierungskonstellationen werden nach dem 24. September möglich sein? Und vor allem: Was bedeuten die politischen Ausrichtungen von CDU und SPD für die Städte und Gemeinden im Kreis Viersen? Zu diesen und weiteren Fragen müssen die Kandidaten beim Forum der WZ Antworten liefern.

Schummer ist seit 200 im Bundestag, Schiefner seit 2013

Uwe Schummer sitzt seit 2002 für die CDU im Bundestag. Der Willicher hat stets das Direktmandat im Kreis Viersen gewonnen – so wie alle seine christdemokratischen Vorgänger. Udo Schiefner ist seit 2013 Mitglied des Bundestages. Der Kempener zog damals über die Landesliste ins Berliner Parlament. Auch in diesem Jahr steht Schiefner auf dem aussichtsreichen Platz elf der SPD-Liste. Während Uwe Schummer wohl das Direktmandat gewinnen muss, um sein Büro in Berlin behalten zu können.

Podiumsdiskussion im Haus Wiesengrund

Die Podiumsdiskussion wird am Mittwoch, 13. September, ab 19.30 Uhr im Willy-Hartmann-Saal des Hauses Wiesengrund, Wiesenstraße 59, in Kempen stattfinden. Sie, liebe Leserinnen und Leser, können sich ab sofort für die Veranstaltung anmelden. Schicken Sie dafür einfach eine E-Mail an die Niederrhein-Redaktion der WZ:

redaktion.kempen@wz.de