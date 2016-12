Silvesterfeuerwerk und die Angst der Haustiere – das ist das Thema der WZ-Redaktion vor Ort am Freitag zwischen 11 und 12 Uhr auf dem Buttermarkt. Wir möchten erfahren, welche Erfahrungen Sie gemacht haben mit Ihren Lieblingen. Welche Vorbereitungen treffen Sie, damit sich Hund, Katze und Wellensittich in den eigenen vier Wänden nicht erschrecken und die Nacht der lauten Knallgeräusche gut und folgenlos überstehen? Was raten Sie Besitzern von jungen Tieren? Oder denen, die erst seit dem Weihnachtsfest ein Tier in der Familie und im Haushalt haben?