Illegale Aufkleber-Aktion: Auf Plakaten von SPD, Grünen und Linken prangt plötzlich der Slogan "Rot-Rot-Grün verhindern! Beide Stimmen CDU". Die Christdemokraten entschuldigen sich und gehen auf Spurensuche.

Kempen. „Rot-Rot-Grün verhindern“ – mit diesem Slogan ist CDU-Spitzenkandidat Armin Laschet derzeit in der heißen Wahlkampfphase in NRW unterwegs. Seit einigen Tagen kleben entsprechende Sprüche auf Plakaten der Christdemokraten in NRW. Allerdings nicht nur auf diesen. In Kempen klebten die CDU-Sprüche am Montag auch auf den Werbeschildern anderer Parteien. Im Umfeld des Buttermarktes war auf Plakaten von SPD, Grünen und Linken „Rot-Rot-Grün verhindern! Beide Stimmen CDU“ zu lesen. Im Falle der Linken wurden gar die Augen des Kempener Kandidaten Günter Solecki überklebt.

Dieser wurde am Montag von der WZ über die Aktion informiert. „Ich finde das sicher nicht schön. Ich finde das von der CDU sogar ausgesprochen dumm“, so Solecki. Allerdings will er daraus keine „Riesen-Affäre“ machen. „Ich will diese Aktion keinesfalls durch einen Kommentar meinerseits aufwerten.“

„Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass mir das sehr leid tut. Persönlich und im Namen der CDU im Kreis Viersen entschuldige ich mich bei den anderen Parteien.“

Marcus Optendrenk, CDU- Vorsitzender im Kreis Viersen

Doch stammen diese Aufkleber überhaupt von der CDU? „Ja, das sind unsere“, sagt Kreis-Vorsitzender und Landtagsabgeordneter Marcus Optendrenk. „Allerdings gehören sie auf keinen Fall auf die Plakate der anderen Parteien, sondern ausschließlich auf unsere eigenen.“ Die Hintergründe der illegalen Werbe-Aktion waren Optendrenk am Montag nicht bekannt. „Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass mir das sehr leid tut. Persönlich und im Namen der CDU im Kreis Viersen entschuldige ich mich bei den anderen Parteien.“

Optendrenk hat diese Entschuldigung nach der WZ-Anfrage auch persönlich an die anderen Parteien geschickt. Udo Schiefner, Kreis-Vorsitzender der SPD und Abgeordneter im Bundestag, nimmt die Entschuldigung an. „Ich finde diese Aktion aber ganz und gar nicht lustig. Ganz nüchtern betrachtet, handelt es sich um eine Sachbeschädigung“, so Schiefner, der die Parolen am Sonntagmorgen selbst in Kempen entdeckt hat. „Mit fällt auf, dass die Hemmschwelle bei solchen Beschädigungen immer weiter sinkt“, sagt der Kempener. „Wir stellen das im ganzen Kreis Viersen fest.“ Von daher sei es umso ärgerlicher, wenn nun auch Vertreter demokratischer Parteien mit solchen Aktionen unterwegs sind.