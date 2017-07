Die Aktion zwischen Rathaus und Propsteikirche wird gut angenommen. Am Freitag ist die „Redaktion vor Ort“.

Kempen. Die Altstadt hat einen neuen Anziehungspunkt. Bei gutem Wetter tummeln sich seit Beginn der Ferien Kinder mit ihren Eltern im und am großen Sandkasten auf dem Kirchplatz. In Kooperation haben der Lions Club und der Kempener Kinderschutzbund die Aktion realisiert. Vor allem für daheimgebliebene Jungen und Mädchen ist diese Ferienaktion gedacht. Schirmherr ist Bürgermeister Volker Rübo. Der Erfolg gibt den Organisatoren Recht: Täglich wird zwischen Rathaus und Propsteikirche gebuddelt.

Lions Club zieht eine positive Zwischenbilanz

„Wir sind bislang sehr zufrieden. Die Aktion stößt auf viel Zuspruch“, heißt es vom Lions Club. Die Eltern seien begeistert. Neben Baggern, Schaufeln und Eimern in dem 64 Quadratmeter großen Sandkasten stehen auch Liegestühle für Mama, Papa, Oma oder Opa bereit.

Am kommenden Freitag von 11 bis 12 Uhr lohnt sich ein Ausflug zum Altstadt-Sandkasten ganz besonders. Dann werden Vertreter des Lions Clubs und des Kinderschutzbunds bei der „Redaktion vor Ort“ sein. Die WZ interessiert sich für Ihre Meinung: Gefällt Ihnen die Sandkasten-Aktion? Oder halten Sie das Ganze für etwas übertrieben? Vielleicht sind Sie sogar der Meinung, dass die Aktion verlängert werden sollte. Geplant ist nämlich, dass am Sonntag der letzte Buddel-Tag ist. Bei der „Redaktion vor Ort“ wird es am Freitag kleine Überraschungen für Kinder geben. Für Erwachsene steht die eine oder andere Tasse Kaffee bereit. Dieser kommt frisch gebrüht aus dem Restaurant „Kemp’sche Huus“.

„Jetzt hoffen wir nur noch, dass das Wetter mitspielt. Dann wird es bestimmt eine super Aktion“, sagt WZ-Redaktionsleiter Tobias Klingen, der am Freitag auch mit von der Partie ist. Für den Lions Club sind Ideengeber und Präsident Dr. Martin Kamp sowie Vorstandsmitglied Martin Beyll dabei. Die Beiden werden Lob und Kritik zur Aktion entgegennehmen. „Sie können auch gerne vorbeikommen, wenn Sie uns etwas zu einem anderen Thema erzählen wollen“, sagt Tobias Klingen. Anregungen seien in der Redaktion stets willkommen.

Sollten Sie am Freitag zwischen 11 und 12 Uhr verhindert sein, können Sie Ihre Meinung auch per E-Mail an die Redaktion schicken: redaktion.kempen@wz.de