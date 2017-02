Der Gebäudekomplex der Firma Ralf Schmitz wird im Sommer fertig. Passanten diskutieren schon, ob er in die Altstadt passt oder nicht.

Kempen. Das Gerüst ist weg und die Arbeiten gehen auf die Zielgeraden. Die Rede ist vom Neubau der Firma Ralf Schmitz an der Ecke Peterstraße/Donkwall. Über das Projekt wird schon seit Jahren diskutiert. In der Planungsphase stand zunächst die Debatte um das Denkmal an der Peterstraße 20, welches zunächst komplett abgerissen werden sollte. Nach Protesten, unter anderem von der eigens gegründeten Initiative „Denk mal an Kempen“, entschloss sich die Firma Schmitz dazu, die Fassade des Denkmals zu sanieren und dahinter ein Treppenhaus für den benachbarten Gebäudekomplex entstehen zu lassen.

Nachdem das Gerüst nun abgebaut ist, hat der Betrachter einen guten Blick auf den Neubau. Viele Passanten nutzen diesen Blick und bleiben stehen. Möglicherweise bilden sie sich dann eine Meinung darüber, ob der Neubau zur Peterstraße und in die Kempener Altstadt passt. Ist das Haus tatsächlich zu hoch? Diese Befürchtung hatten einige Bürger beim Blick auf die Pläne und Grafiken. Oder ist der Komplex mit Eigentumswohnungen zu einem Quadratmeterpreis von mehr als 4000 Euro ein Gewinn für Kempen?

Die WZ-Redaktion ist an Ihrer Meinung interessiert. Die Rollende Redaktion ist am Freitag von 11 bis 12 Uhr an der Baustelle zu finden. Kommen Sie vorbei und diskutieren Sie mit. Sie können Ihre Meinung auch per E-Mail an die Redaktion schicken:

redaktion.kempen@wz.de