Mit Spannung blicken historisch Interessierte auf die anstehenden archäologischen Ausgrabungen. Seit Montag ist der Parkplatz gesperrt.

Kempen. Archäologische Ausgrabungen in der Altstadt – das ist meist eine spannende Sache. 2012 stießen Experten des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) zum Beispiel nach dem Abriss des früheren Kreishauses auf interessante Funde. So auf Reste eines vier mal sechs Meter großen Gewölbekellers, der vermutlich früher eine Zisterne (unterirdischer Wasserspeicher) war. Inzwischen ist das Kreishaus Geschichte und im Klosterhof wird nun schon seit einigen Jahren geshoppt und gewohnt.

Jetzt blicken historisch interessierte Kempener mit Spannung auf den Viehmarkt – oder besser unter den Viehmarkt. Dieser ist seit Montag gesperrt, weil die Großbaustelle Regenspeicherbecken vorbereitet wird. Dieses soll unter dem Parkplatz entstehen. Und im Vorfeld stehen archäologische Ausgrabungen an. Dazu ist die Stadt Kempen bei Baumaßnahmen dieser Größenordnung im historischen Kern verpflichtet.

Zum Beginn der Arbeiten ein Blick in die Geschichtsbücher

Vor dem Start der Arbeiten wagt die WZ einen Blick in die Glaskugel – oder besser in die Geschichtsbücher: Was könnte sich unter dem Viehmarkt zwischen Enger-, Thomasstraße und Altstadtring befinden? Welche Bodendenkmäler könnten dort noch unter der Erde schlummern?

Unmittelbar neben dem nun geplanten Grabungsbereich säumte noch bis ins 19. Jahrhundert das sogenannte Engertor auf der Engerstraße den Weg in die Innenstadt. Wie es ursprünglich ausgesehen hat, zeigt eine Federzeichnung von Aegidius Gelenius aus dem 17. Jahrhundert (Quelle: Stadtarchiv Köln). Es war das östliche der insgesamt vier Kempener Stadttore und bestand aus zwei Vortürmen, einem Mitteltor und zwei Zugbrücken, die jeweils über die Wassergräben führten, und dem Haupttor. Die zwischen den Wassergräben gelegenen Wälle und eine mindestens acht Meter hohe Stadtmauer sicherten die Bewohner vor Überfällen und Eindringlingen.

Der mittelalterliche Rundling ist ein typisches Beispiel für Stadtbefestigungen im 13. und 14. Jahrhundert des Rheinlandes. Im Laufe der Jahrhunderte sorgten mehrere Kriege, wirtschaftlicher Niedergang und fehlende finanzielle Mittel für einen maroden und bedenklichen Zustand der Befestigungsanlage. So wurde die Stadtmauer zum Ende des 18. Jahrhunderts bis auf zirka drei Meter niedergelegt, der innere Wassergraben verfüllt und als Gartenparzellen verpachtet. Die komplette Anlage des Engertores wurde im Zuge der neuen Verkehrsanbindungen Grefrath-Kempen-Hüls 1841 abgerissen. So könnten die Archäologen durchaus an den Rändern der Grabungsgrenzen auf Fundamente der Toranlage stoßen.

Interessante Hinweise zu diesem Bereich gibt es im Stadtarchiv Kempen, das sich noch in der Burg befindet. Einige Quellen erwähnen die komplette Toranlage als die größte der Stadt Kempen, vermutlich hatte dort die Zollabfertigung stattgefunden. Es gibt einige Beispiele in anderen mittelalterlichen Städten, an denen kleine Plätze neben den Toren zur Kontrolle der Besucher angelegt waren. Erst nach der Visitation durch das Wachpersonal und Entrichtung des Wegezolls, der in Kempen durch die Wachmänner kassiert wurde, konnten die Besucher das Haupttor passieren. Zu dieser Toranlage gehörte ein Wärterhaus, das in der Flucht der Stadtmauer neben dem Engertor lag. Auf eine gesicherte Existenz weisen einige Protokolle von 1833 hin. Damals stürzte nämlich eine Torwärterwohnung am Engertor wegen Baufälligkeit ein und neue Pläne zum Wiederaufbau schlugen fehl. Auf einigen historischen Stadtplänen vom Beginn des 19. Jahrhunderts sind die Grundrisse des Engertores und der Toranlage mit Torwärterhäusern und Stadtmauern dargestellt. Ein Torwärterhaus als Relikt des ehemaligen Petertores ist heute noch an der Ecke Peterstraße/Donkwall präsent und zeigt auch, dass die schmalen Häuser in der Höhe der Stadtmauer angepasst wurden.