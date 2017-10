Derzeit legt sich der Oktober ja wärmetechnisch mächtig ins Zeug. Aber Winterkälte und Plätzchenzeit kommen – ganz bestimmt.

Kempen. Flauschige Wollknäuel stapeln sich in den hellen Regalfächern. In allen modisch angesagten Farben, die Herbst- und Wintertage bunter machen. Wer ins dekorierte Schaufenster von Sonja Nopper-Krick schaut, der weiß: Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür – die Saisonlook muss wärmen. Die junge Frau hat das ehemalige Schatzinsel–Ladenlokal am Studentenacker Nummer 6 bezogen. Lange Abende bedeuten viel Zeit fürs Hobby, wenn man gerne zu den Stricknadeln greift. Was Ladeninhaberin Nopper-Krick mit dem Namen ihres neuen Geschäfts in jedem Fall unterstreicht. „Stricken ist Liebe!“

Fußballer auf dem Plätzchenblech

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Bald auch wieder in Form von süßen Plätzchen. Dass Adventszeit und Weihnachten gar nicht mehr fern sind, zeigt ein Blick auf das aktuelle Ausstecher-Sortiment bei Violonchi am Studentenacker gleich gegenüber. Inhaber Frank Violoncho reagiert auf die Nachfrage, die längst nicht mehr nur die Klassiker wie Sonne, Mond und Sterne umfasst: In dieser Saison können Fußballer, Einhörner und Autos aufs Ofenblech – jede Menge Hobbys und Tiere für individuelle Plätzenkollektionen. Höchste Zeit, die Lieblingsrezepte hervorzukramen.

Aufbau der Skandinavienschau

Apropos: Auch andere denken beim derzeitigen „Sommer“ im Oktober schon an Weihnachten. Zum Beispiel die Verantwortlichen im Kempener Kulturamt: Am Montag beginnt im Kramer-Museum im Kulturforum Franziskanerkloster der Aufbau der Ausstellung „Trolle, Tomte, Nisse. Weihnachten in Skandinavien“. Sie wird am 5. November eröffnet. „In den Herbstferien sind uns vom 24. bis zum 26. Oktober jeweils von 11 bis 13 Uhr kreative Kinder willkommen, die uns bei der Gestaltung der Ausstellungsräume und der Herstellung von Weihnachtsbaumschmuck unterstützen“, heißt es von der Stadt. Benötigt werden zum Beispiel noch bunte Girlanden und dänische Herztäschchen. „Selbstverständlich nehmen die Kinder auch einige selbst hergestellten Dinge mit nach Hause.“ Anmeldungen sind noch bis kommenden Donnerstag an der Kasse des Kulturforums Franziskanerkloster oder telefonisch unter 02152/917 264 möglich. Die Leitung der Aktion hat Petra Zilken. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro.

Neuauflage der Sandkasten-Aktion

Die Initiative „Kinder in die Mitte“ von Lions Club und Kinderschutzbund Kempen hat im vergangenen Sommer dafür gesorgt, dass Kinder im Schatten der Propsteikirche in einem großen Sandkasten spielen und buddeln konnten (die WZ berichtete). Diese Aktion ist so gut gelaufen, dass sie 2018 wiederholt werden soll.