Kempen. Im Prozess um Wahlfälschung bei der Kommunalwahl 2014 in Kempen hat am Montag einer von insgesamt vier Angeklagten vor dem Landgericht in Krefeld gesagt, dass er unter anderem mit Betäubungsmitteln um Unterschriften geworben hat, um Kandidaten für die Nationaldemokratische Partei Deutschlands aufstellen zu können.

Die Staatsanwaltschaft wirft den vier Angeklagten vor, insgesamt 13 Scheinkandidaten aufgestellt und dafür auch Unterschriften gefälscht zu haben. So hätten die BeschuldigtenWahlkreise besetzt, da die NPD nicht genügend Kandidaten gehabt habe.

Unterschriften habe er nicht gefälscht, sagte B. am Montag. Er hatte vor drei Jahren in Kempen als Bürgermeister für die NPD kandidiert. Da seine Partei nicht alle Wahlkreise besetzen konnte, habe er Amphetamine per Mundpropaganda „ausgelobt“. Interessierte habe er unter anderem auf dem Markplatz in Kempen getroffen. Mehrere Personen hätten dann Wahlvorschlagsformulare unterschrieben. „Die Vorraussetzungen spielten keine Rolle“, sagte B. Ihm sei es nur darum gegangen, die fehlenden Wahlkreise zu besetzen, „damit die NPD an der Wahl teilnehmen konnte“. Mittlerweile habe er sich von der NPD distanziert.

Ein weiterer Beschuldigter gab zu, die Unterschrift seiner Schwester gefälscht zu haben, um einen Wahlkreis zu besetzen. Später hatte R. sich bei der Polizei in Kempen wegen Urkundenfälschung angezeigt. Der Staatsschutz Mönchengladbach habe seine Schwester angerufen. Die habe es nicht gut gefunden, dass er die Angaben gefälscht hatte. R. habe nicht davon gewusst, wie die anderen Unterschriften zustande gekommen sind. pasch