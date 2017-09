Die Cichon GmbH hat jetzt in Düsseldorf ihre insgesamt vierte Niederlassung eröffnet.

Willich/Düsseldorf. Schon vor geraumer Zeit stand fest: Die Cichon Personalmanagement GmbH mit Wurzeln in Willich und Viersen braucht einen Standort in Düsseldorf. Nun haben Geschäftsführer Christian Cichon und sein kaufmännisches Team den Sprung über den Rhein gewagt. Vor wenigen Tagen wurden die neuen Büroräume an der Adersstraße 12 im Herzen der Stadt bezogen.

„Wir haben in den vergangenen Jahren immer mehr kaufmännische Anfragen von Unternehmen aus Düsseldorf bekommen“, erklärt Christian Cichon den Hauptgrund für die Neueröffnung. Als Landeshauptstadt und Wirtschaftszentrum sei der Standort bekanntermaßen hoch attraktiv. „Nun sind wir für unsere Kunden am Rhein direkt vor Ort.“ Zu diesen zählen neben erfolgreichen Mittelständlern auch diverse global operierende Konzerne. Nach der Eröffnung der Niederlassungen in Krefeld, Mönchengladbach und Duisburg ist Düsseldorf inzwischen die vierte Zweigstelle. Neben Düsseldorf bleibt das Viersener Büro weiterhin als Hauptsitz bestehen.

Christian Cichon begann vor acht Jahren als Ein-Mann-Unternehmen

Vor acht Jahren, Christian Cichon war damals Mitte 20, begann die Erfolgsgeschichte. Der gebürtige Willicher rief ein Ein-Mann-Unternehmen ins Leben. „Damals saß ich in einem kleinen Zimmer mit gebrauchten Schreibtischen“, erinnert er sich. „Stuhl und Computer brachte ich mir von zuhause mit.“ Heute führt er ein Unternehmen mit mehr als 450 externen Mitarbeitern sowie einer 20-köpfigen internen Mannschaft.

Das Düsseldorfer Team kümmert sich rein um die Themen Recruiting, Headhunting und Vermittlung von kaufmännischen Fach- und Führungskräften. Das können dann zum Beispiel Vakanzen innerhalb einer Buchhaltung sein oder eben auch klassisch im Office-Bereich auf Sachbearbeiter- oder Assistenzebene. Daneben hat die Cichon Personalmanagement GmbH noch ein zweites Standbein: die Besetzung von Stellen im gewerblich-technischen Bereich (unter anderem Anlagenmechaniker, Trockenbauer und Zerspanungsmechaniker).

Wer neben beruflichen Themen gerne mal über Fußball fachsimpelt, ist bei Christian Cichon ebenfalls an der richtigen Adresse. Der linke Verteidiger des SC Schiefbahn geht leidenschaftlich gerne in die Stadien der Region, „wenn es meine knappe Freizeit zulässt.“ Red