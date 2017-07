Über Liebesbotschaften am Buttermarkt und Möbelpacker an der Peterstraße berichtet der Altstadtflüsterer. Außerdem geht es um hungrige Musiker und Konzertzeiten.

Kempen. Da lag Liebe in der Luft. Gestern. In der Altstadt. Hand in Hand spazierten Dutzende Kindergartenkinder der Kita Spatzennest auf dem Buttermarkt umher, mit roten Herzluftballons in den Händen, begleitet von allen Erzieherinnen. Allen? Nein, nicht allen. Denn zu einer wollten die kleinen Liebesbotschafter auf dem Weg zum Standesamt. „Heute heiratet eine Kollegin von uns“, erfuhr der Stadtflüsterer im Vorbeigehen. Na, die wird sich gefreut haben. Was für ein himmlisch-leichter Start ins Eheleben.

Himmlisches bahnt sich an

Apropos „himmlisch“. Renovieren gehört sicher nicht zu den Aufgaben, die man so umschreiben würde. Aber auf der Judenstraße tut sich „Himmlisches“ hinter den Fenstern von Hausnummer 5. Das gleichnamige Café wird hergerichtet. Eröffnung ist am 4. August, ab 9.30 Uhr. Dafür sucht die Betreiberin per Aushang am Fenster noch flexibles und freundliches Personal für Küche und Service. Kunden sind schon gespannt, wie das Café, das in St. Tönis Rang und Namen hatte, in Kempen ankommen wird.

Der Donkwall ist wieder frei

Die Umzugs-Lkw sind bereits gesichtet worden. An der Ecke Peterstraße/Donkwall sind im Neubau mittlerweile erste Bewohner eingezogen. „Die ersten drei Wohnungen sind schon übergeben und bezogen“, berichtete Axel Schmitz von der Firma Ralf Schmitz dem Flüsterer. Die meisten der insgesamt 13 Wohnungen werden nun in den nächsten Wochen bezogen. Nur noch zwei kleinere Wohnungen seien noch zu haben, flüsterte Schmitz. Hier und da wird noch gewerkelt. Und auch mit dem Pflaster der Peterstraße sind Stadt und Stadtwerke noch beschäftigt. Aber die Durchfahrt über den Donkwall ist mittlerweile wieder frei.

Ansturm auf den Spargel

Es ist ja eigentlich nicht mehr die Zeit, aber Spargel kommt auf dem Markt immer noch an. Händler Heinz-Peter Clemens hatte gestern Morgen 150 Kilogramm in 30 Kisten aufgeladen. Kurz nach 11 Uhr waren nur noch wenige Kilogramm des Königsgemüses in der Auslage. Die letzten Erntegenüsse gingen weg wie warme Stängel, äh, Semmel.