Bis die Idee im Kulturforum umgesetzt ist, wird wohl einige Zeit vergehen. Außerdem hat der Flüsterer einige Baustellen in der Altstadt unter die Lupe genommen.

Die Thomasstadt erfreut sich immer größerer Beliebtheit – vor allem bei Tagestouristen. Deshalb gibt es schon seit langem den Wunsch der Politik und auch der Verwaltung, eine Touristen-Information prägnant und wirkungsvoll zu etablieren. Die Wahl in Sachen Standort ist bereits auf das Kulturforum Franziskanerkloster gefallen, das unter anderem in der „Einflugschneise“ vom Bahnhof liegt und im Schatten der Burg als markantes Bauwerk. Und auch der benachbarte Klosterhof fällt auf. Der Flüsterer war neugierig, wann es denn die Touristen-Info gegen wird. Schließlich ist (noch) Sommer, und die Touristen kommen vermehrt nach Kempen.

Mit den Touristen auf Augenhöhe?

Das Wohl und Wehe der künftigen Touristen-Information liegt in den Händen von Kulturamtsleiterin Elisabeth Friese. Sie will in diesen Ferien mit ihren Angestellten – vor allem denen, die mit den Touristen in Kontakt treten – sprechen, wie sie sich ihre künftige Arbeitstelle vorstellen. „Beispielsweise, ob sie an einem Pult stehen wollen, um auf Augenhöhe Gespräche führen zu können.“ Das wäre die erste Hürde, die genommen werden muss. Die zweite: Erst muss das Foyer des Kulturforums Franziskanerkloster umgestaltet werden. „Das passiert frühestens 2018“, so die Kulturamts-Chefin.

Rotes oder blaues „i“?

Und dann wäre noch die Beschilderung. Ein rotes „i“ weist bundesweit den Weg zur Information für Auswärtige. Für so einen roten Buchstaben muss eine Stadt nach Angaben der Kulturamtschefin mindestens 15 Kriterien des Deutschen Tourismusverbandes erfüllen. An dieser behördlichen Verwirklichung müsse noch gearbeitet werden. Kempen hat immerhin schon ein blaues, zu sehen unter anderem am „Haus der Geschenke“, Buttermarkt. Das dürfe ohne besondere Auflagen verwendet werden. Neben dem „i“-Problem steht Kulturamtsleiterin Friese vor der Aufgabe, wie sie die Besucherströme zur Info lenken soll. Vom Bahnhof aus sei das einfach. Aber, so Friese, wie verfährt man beispielsweise an der Peterstraße? „Wenn der Tourist vor dem schönen Fachwerkhaus steht. Schicke ich ihn dann rechts herum oder links über den Buttermarkt?“ Würde dieser Weg gewählt, müsste das nächste Schild bereits an der Heilig Geist-Kapelle angebracht werden. Und wo dann wieder das nächste? Es gebe eben viele Wege zum Kulturforum. Das seien alles Fragen, die noch vernünftig beantwortet und dann umgesetzt werden müssten.