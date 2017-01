Viel Rauch bei Brand an der Mülhauser Straße

Kempen. Viel Rauch an einem Haus an der Mülhauser Straße in Kempen rief am Montag um kurz vor 13 Uhr die Feuerwehr auf den Plan. An der Einsatzstelle angekommen stellten die gut 20 Wehrleute fest, dass es sich um den Brand von Kaminholz in einer Metall-Gitterbox handelte. Diese Gitterbox war unter einem hölzernen Vordach abgestellt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr war es gelungen, die Box unter dem Vordach vorzuziehen. So konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Die Wehrleute löschten die Flammen. Zur Sicherheit wurde im Anschluss die Einsatzstelle noch komplett mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester hin überprüft. Der Einsatz der Feuerwehrleute war nach gut einer halben Stunde beendet.