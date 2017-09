Ein Ballon besuchte Kempen. Außerdem: Friseurin Brigitte Driesch geht in Rente und das „Treppchen“ ist wieder offen.

Kempen. Schöne Aussichten auf die Kempener Altstadt hatten Ballonfahrer in dieser Woche. Das Flugobjekt, das in geschätzten 100 Metern Entfernung über der Thomasstadt schwebte, zog einige – sicherlich auch neidische – Blicke auf sich. Und das nicht nur in der Altstadt, sondern auch in Kamperlings, wo der Ballon in den Landanflug ging. Da dürften selbst die Falken und der Wetterhahn der Propsteikirche gestaunt haben.

Das Pflaster wird ein Jahr alt

Aber bleiben wir doch mal auf dem Boden der Tatsachen und gratulieren zum ersten Geburtstag: Gut ein Jahr ist es her, dass das neue Pflaster der Judenstraße eingeweiht wurde. Was war da im Vorfeld diskutiert worden. Zu grau, zu grob, zu gelb? Nun, nach einem Jahr intensiven Laufens über die Kempener Prachtmeile, kann sich der Flüsterer nur positiv äußern. Der neue Bodenbelag hat sich gut in der Altstadt eingefunden. Mal sehen, wo sich diese Steine in Zukunft noch finden lassen. Zurzeit wird ja nach den Bauarbeiten an der Peterstraße bis zum Donkwall gepflastert. Dort wird aber wieder im alten „Look“ verlegt. Die Diskussion um den richtigen Ton wird es dann aber sicher in naher Zukunft geben, wenn über die Neugestaltung des Viehmarktes beraten werden muss.

Seit 20 Jahren „Chic mit Stick“

Und noch einen Geburtstag gilt es zu feiern. „Boves Chic mit Stick“ gibt es nun seit 20 Jahren in der Kempener Altstadt. 1997 hatte Brigitte Boves mit ihrem Geschäft an der Engerstraße angefangen und sich rasch viele Stammkunden erarbeitet. Vor zwei Jahren wurde dann das Haus an der Engerstraße 37 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Boves zog im Mai 2015 an die Ecke Peterstraße/Heilig-Geist-Straße. Ein Schritt, den Brigitte Boves keinesfalls bereut hat.

Altstadtgeflüster

Im Gegenteil. Sie und ihr Team fühlen sich an der Peterstraße sehr wohl. „Wir konnten seitdem unser Sortiment erweitern“, sagt die Chefin, die immer die Augen offen hält für das, was zurzeit angesagt ist. „Unser Stickservice ist nach wie vor sehr gefragt“, erzählt Boves, die besonders kurz vor den Einschulungen alle Hände voll zu tun hatte, um personalisierte Handtücher und einiges mehr zu fertigen. Aber auch für individuelle Geschenke zum Geburtstag, zur Hochzeit, zur Geburt oder zu Weihnachten kommen die Kunden gerne zu Boves. Zur Feier des 20-Jährigen gibt es bei Boves nun zehn Prozent „Jubiläumsrabatt“.