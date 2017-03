Kempen. Am Samstag gegen 23.10 Uhr betrat ein maskierter Mann das Wettbüro auf dem Viehmarkt in Kempen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 25jähriger Mitarbeiter alleine in den Räumlichkeiten. Der Täter stellte einen schwarzen Rucksack auf den Tresen, wühlte in einer Jackentasche und forderte die Herausgabe von Bargeld.

In der Annahme, dass sich in der Jacke eine Waffe befinden würde, steckte er den Kasseninhalt in den Rucksack. Der Räuber flüchtete anschließend in Richtung Post. Er wird beschrieben als ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180- 190cm groß und schlank. Er war komplett in schwarz gekleidet.

Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten.