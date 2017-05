Der Kreis soll Konzepte für die Einbindung der Schulen und die Digitalisierung erarbeiten. Am 30. Mai berät der Kulturausschuss.

Kempen. Die Vorlage für den Kulturausschuss am 30. Mai liegt vor und dort steht es nun schwarz auf weiß: Die Stadtverwaltung will kein eigenes Stadtarchiv für Kempen aufbauen. Dafür wünscht sie sich vom Kreis Viersen aber, dass Konzepte für die Digitalisierung von Dokumenten und für die Archivarbeit in den Schulen erarbeitet werden.

In der Vorlage kommt Bürgermeister Volker Rübo zu dem Ergebnis, „dass sowohl fachliche als auch finanzielle Gründe gegen eine Rücknahme der Archivalien und damit eine Kündigung des Depositalvertrages sprechen“. Gemeint ist ein Vertrag aus dem Jahr 1984, der regelt, dass Kempen dem Kreis die Unterlagen des Stadtarchivs zur Verwahrung und wissenschaftlichen Auswertung im Kreisarchiv übergibt.

Digitalisiert werden sollen Akten, die auch für Laien interessant sind

Ein eigenes Stadtarchiv wäre mit hohen Kosten verbunden, die zurzeit nur geschätzt werden können (siehe Info-Kasten). Dagegen ist die Verwahrung beim Kreis unentgeltlich – das soll auch so bleiben. Allenfalls würde die Stadt rund 15 000 Euro sparen, die sie für die Betreuung des Archivgutes ab 1970 zahlt.

Fraglich sei laut Stadt zudem, ob ein Kempener Stadtarchiv den Benutzern den gleichen Standard wie das Kreisarchiv bieten und ob die wissenschaftliche Bearbeitung weiter gewährleistet werden könne. Das Kreisarchiv sei personell gut ausgestattet, wird geleitet von einem Archivar des höheren Dienstes. Die Benutzerräume im geplanten Neubau in Dülken sollen großzügig werden.

Historiker, selbst wenn sie über Kempen forschen, würden oft Akten aus umliegenden Kommunen benötigen – das gelte auch für Heimat- und Familienforscher. Sie würden für weitergehende Recherchen ins Kreisarchiv müssen. Ihre Arbeit würde bei einer Trennung der Bestände erschwert.

Wenn das Archiv nach Dülken zieht, ist die Fahrt dorthin für Schulklassen eine Hürde. Daher hält die Stadt ein attraktives schulpädagogisches Konzept für erforderlich. Denkbar sei, dass die Archivpädagogen in die Schulen gehen und mit einem sogenannten Archivkoffer auf das Arbeiten mit alten Akten aufmerksam machen.

Im Zuge der Diskussion habe der Kempener Historiker Hans Kaiser eine Digitalisierung der Bestände angeregt. Die digitalisierten Akten könnten über das Internet zugänglich gemacht werden, die man dann am eigenen Computer oder an einem Arbeitsplatz in der Stadtbibliothek einsehen kann. Das Vorhaben werde kosten- und zeitintensiv, so die Stadt. Dennoch sollte die Zeit bis zur Fertigstellung des Neubaus genutzt werden, um ein Konzept zu erstellen und vorbereitende Arbeiten zu erledigen. Hans Kaiser empfiehlt, mit der Digitalisierung der Bestände zu beginnen, die auch archivwissenschaftlich nicht geschulte Benutzer nutzen können, zum Beispiel Zivil- und Personenstandsregister, Rats- und Ausschussprotokolle sowie die Akten der Stadtverwaltung seit 1815. Das empfiehlt auch die Verwaltung.