Unbekannte hatten Schellen an einer Wasserleitung gelöst.

Kempen. Die Arbeiten am Regenrückhaltebecken unter dem Parkplatz Viehmarkt gehen gut voran – auch wenn die Arbeiter am Montag mit einem Vandalismusschaden zu kämpfen hatten. Das berichtete Tiefbauamtsleiter Torsten Schröder nun dem Planungsausschuss. Denn weil Unbekannte Schellen an einer Wasserleitung gelöst hatten, musste am Montag das ganze Wasser, was dadurch in die Baugrube gelaufen war, wieder herausgepumpt werden.

Ansonsten liege man im Zeitplan. Die Archäologen hätten ein Stadtgrabenprofil gefunden und andere Siedlungsfeste freigelegt, die aber aus der Neuzeit stammen. Im Zeitplan sind auch die Arbeiten an der Alten Schulstraße und an der Hülser Straße. An beiden Baustellen seien die neuen Hauptleitungen verlegt. Nun würden die Hausanschlüsse folgen.