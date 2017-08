Ferien gelten meistens als schönste Zeit des Jahres. Die WZ möchte an Ihren Erlebnissen und Erinnerungen teilhaben.

Kempen. „Hier ein Beitrag zum Thema ,Urlaub all inclusive’“ schreiben Paul und Ingrid Wolters aus Kempen in einer Mail an die WZ-Redaktion. Und weiter heißt es darin: „Der Text entstand, nachdem wir in den Sommerferien in Kempen geblieben waren. Es war erlaubt, aufzustehen, wann wir Lust dazu hatten. Stören konnte man nicht. Wir durften die Fenster aufmachen und frische Luft und Vogelgezwitscher genießen, so früh wir wollten. Ein Radio hätten wir auch einschalten dürfen. Alles stand zur Verfügung.

Wenn wir dann durch das stille weiträumige Treppenhaus morgens als erstes in den Garten gingen, war der Duft einer Hoya, die am Abend vorher ihre ganze Süße ausgeströmt hatte, noch zu spüren; 34 honigschwere Blütendolden habe ich gezählt. Draußen, auf der Terrasse, konnten wir uns eine erste Tasse Kaffee wünschen und nicht selten hatten wir Freude an einem frühen Bad im – wenn auch nur kleinen – Becken zwischen blühendem Alyssum, Tagetes, Margeriten und Eisenhut. Und ein neuer langer Ferientag lag vor uns. Möglichkeiten, ihn zu füllen, gab es genug.

Die Angebote reichten von Malen über Lesen und Musizieren bis zu Gesprächskreisen mit netten Menschen. Sogar zum Schreiben von Texten gab es Anregung und Anleitung, die anspornen konnten, seine Talente zu entdecken oder zu entfalten. Möglich waren auch Ausflüge zu Fuß, per Rad oder Auto, Besichtigungen, Schaufensterbummel – an schönen Auslagen gab es eine große Zahl, gar nicht weit weg von unserem Haus. Auch gute, einladende Wirtshäuser lockten.

Und noch etwas Besonderes: Wenn Freunde uns besuchen wollten, konnten sie ohne zusätzliche Übernachtungskosten in unserem Haus wohnen.

Und so war jeder Tag voll neuer Erlebnisse; Langeweile kannten wir nicht. Wir konnten wieder einmal erleben, was leben bedeuten kann: Wir machten Ferien bei uns zu Haus, in Kempen.“

