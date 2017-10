Anna Buckenhüskes ist auf dem Thelenhof in Klixdorf groß geworden.

Kempen. Runder Geburtstag für eine „Schmalbroicher Ur-Einwohnerin“, die noch richtig gut drauf ist. Heute vollendet in bemerkenswerter geistiger und körperlicher Frische auf dem Wahlenhof in Schmalbroich-Ziegelheide Anna Buckenhüskes, geborene Thelen, ihr 90. Lebensjahr. Sie hat immer in der ehemaligen Landgemeinde gelebt. Geboren und aufgewachsen ist sie als sechstes von acht Kindern auf dem Thelenhof in Klixdorf. Nach ihrem Abschluss an der Volksschule hat sie eine hauswirtschaftliche Ausbildung auf verschiedenen Höfen absolviert. Sie hatte das Glück, dass sie als einziges Mädchen der Familie den Führerschein machen durfte – früher war das eher eine Seltenheit. Bis vor fünf Jahren ist sie Auto gefahren. Zwei Schwestern von Anna Buckenhüskes leben noch.

1957 heiratete sie den Landwirt Willi Buckenhüskes. Er verstarb vor 19 Jahren. Aus der Ehe gingen ein Sohn und drei Töchter, darunter ein Zwillingspaar, hervor. Anna Buckenhüskes hat stets auf dem Hof mitgearbeitet. Daneben liebte sie die Garten- und Handarbeit. Ihre Nähkünste schätzten nicht nur ihre Kinder, sondern auch ihre Enkel. Bis heute sorgt sie dafür, dass ihre Verwandtschaft gut mit Strümpfen versorgt wird. Sie führt ihren Haushalt mit kleiner Unterstützung noch eigenständig. Sie lebt mit der Familie ihres Sohnes auf dem Wahlenhof. Die Großfamilie wuchs um Schwiegerkinder, ein Dutzend Enkel und zehn Urenkel.

Die Jubilarin ist Mitglied bei der Landfrauenvereinigung und der Katholischen Frauengemeinschaft. Zum Geburtstagskaffee auf dem Wahlenhof ist die „ältere Nachbarschaft“ eingeladen, fast alle Nachbarn sind 90 Jahre und älter. Die Geburtstagsfeier mit der großen Familie und Freunden findet etwas später statt. Anna Buckenhüskes freut sich darauf mit „ihren Lieben“ feiern zu dürfen. „Ich kann auf ein erfülltes Leben zurückblicken“, sagt sie. mb