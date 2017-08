Ab Montag ist die Hülser Straße vom Ring aus gesperrt. Das führt zu einer ganz schön langen Ausweichroute. Außerdem erinnert sich der Flüsterer an die schönen Kindertage.

Aufatmen können die Autofahrer vorerst im Bereich Moorenring und Viehmarkt. Wie bereits gestern berichtet, hat das Buddeln dort vorzeitig ein Ende. Die Bauarbeiter waren deutlich schneller als erwartet. Nach dem Einbau eines Regenrückhaltebeckens sind Moorenring und Viehmarkt ab Montag wieder frei. Anders die Lage auf der Hülser Straße. Dort werden ab Montag Versorgungs- und Abwasserleitungen zwischen Moorenring und St. Huberter Straße erneuert. Was dazu führt, dass man vom Ring bzw. von der St. Töniser Straße nicht mehr zum Bereich Hülser Straße/St. Huberter Straße/Bahnhof gelangen kann. Daher gibt es eine Umleitung, die gefühlt durch halb Kempen führt. Und so soll’s gehen: Moorenring, Burgring, Kerkener Straße, Kleinbahnstraße, Kreisverkehr Trinkgut/Obi, weiter auf der Kleinbahnstraße, Am Bahnhof, St. Huberter Straße. Die Bauarbeiten sollen am 9. September beendet sein – solange gilt die Umleitung. Der Flüsterer wünscht gute Fahrt!

Pustefix-Bär ist zu Besuch aus Tübingen

Auf der Engerstraße wird der Flüsterer derzeit an seine Kinderzeit erinnert. Der Grund: Über Spielwaren Jansen sitzt ein kleiner „Pustefix-Bär“ und schickt Luftblasen in die Altstadt. Den Werbe-Klassiker hat Geschäftsinhaber Joachim Jansen in Höhe des ersten Stocks befestigt – wo er seine Wohnung hat. Leider ist der pustende Bär nur zu Besuch aus Tübingen, wo das Seifenblasen-Unternehmen seinen Sitz hat. „Wir haben ihn für vier Wochen ausgeliehen“, so Jansen. Und wie viel Seifenwasser verbraucht so ein Puste-Teddy? „Mit 300 Milliliter am Tag kommt er locker aus“, sagt der Spielwarenladen-Chef. Beim Nachfüllen sage das Team immer: „Wir geben dem Bären Honig.“

Pokemon-Karten sorgen für Andrang

Eher was für ältere Kinder sind die Sammelkartenspiele Yu-Gi-Oh! und Pokemon. Spiele zwischen sieben Jahren „und knapp 30“ kommen jeden Freitag zwischen 15 und 18 Uhr in Jansens Geschäft. „Vorher haben wir diesen Spielenachmittag nur zweimal monatlich angeboten, da saßen hier 50 Leute.“ Um das Ganze zu entzerren, entschied er sich für ein wöchentliches Angebot. Auch jetzt kommen noch rund 20 Karten-Fans an die Engerstraße. Für sie hat er extra einen Kellerraum hergerichtet.