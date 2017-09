Eigentümer und Vereine haben sich geeinigt. Ab Montag kann in Kempens Köhlerhalle wieder Tennis gespielt werden.

Kempen. Lange Zeit sah es aus, dass die Tennisspieler der beiden Kempener Vereine sich für den Winter eine neue Bleibe suchen müssen. Nun gibt es für die Mitglieder von Rot-Weiss und Casino Kempen gute Nachrichten: Ab Montag können sie wieder die Schläger in der Kempener Köhlerhalle am Sporthotel schwingen. Heinz Börsch, Vorsitzender von Rot-Weiss, bestätigte gestern, dass sich die beiden Vereine mit dem neuen Eigentümer des Sporthotel- und Hallenkomplexes auf einen Mietvertrag geeinigt haben.

Rot-Weiss und Casino gründen eine gemeinsame Gesellschaft

Börsch berichtet von zähen Verhandlungen, aber auch von einer „letztlich guten Lösung für beide Vereine“. Nach Angaben des Vorsitzenden haben Rot-Weiss und Casino eine gemeinsame Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegründet. Der Mietvertrag läuft vom 1. Oktober bis 31. März – und nur in dieser Zeit zahlen die Clubs Miete an Murat Altinok, dessen Familie Eigentümerin des Komplexes am Schmeddersweg ist. Die Verhandlungen waren einst unter anderem gescheitert, weil der Eigentümer das ganze Jahr über Miete beziehen wollte.

Investor will wohl am Betrieb des Hotels festhalten

Gestern hatten die beteiligten Parteien einen Termin zur Schlüsselübergabe – bis Montag sollen die vier Plätze in der Halle bespielbar sein. Nutzen werden beide Vereine die Plätze für ihre Trainingseinheiten im Junioren- und Seniorenbereich. In der Zwischenzeit hatten sich die Vereine bereits um Trainingsstunden in St. Hubert, St. Tönis, Grefrath und Wachtendonk gekümmert. Nun könne man aber weitestgehend in Kempen bleiben, so Börsch. Zudem könnten Mitglieder auch Stunden für einzelne Matches in der Köhlerhalle buchen. Die Organisation in Sachen Buchung übernimmt weiterhin Hotelpächter Hans-Peter Friedrich – zumindest bis 31. Dezember. Solange ist er noch Pächter des Sporthotels.

Dann ist aber für den langjährigen Betreiber des Hauses endgültig Schluss, wie er vor eingen Wochen im Gespräch mit der WZ erklärte. Was der Eigentümer indes mit der Immobilie am Schmeddersweg plant, scheint weiter ein wenig ungewiss. Von der zuständigen Immobilienverwaltung aus Kerken gibt es keine Angaben zum Thema. Ein angekündigter Anruf des Investors bei der WZ bleibt seit Wochen aus.

„Ich bin froh, dass wir nun diesen Winter gesichert haben.“

Heinz Börsch, Vorsitzender des TC Rot-Weiss Kempen