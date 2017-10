Geldinstitut ist mit Geschäftsergebnis sehr zufrieden.

Kempen. Die Targobank Kempen ist nach eigenen Angaben erfolgreich in das Geschäftsjahr 2017 gestartet. In den ersten sechs Monaten konnte die Filiale in der Engerstraße sowohl bei der Kreditvergabe als auch im Anlagegeschäft Zuwächse verzeichnen. Zum 30. Juni hatte die Bank Konsumentenkredite in Höhe von 22,7 Millionen Euro an ihre Kunden in Kempen vergeben – ein Zuwachs von zehn Prozent seit Jahresbeginn. „In diesem Zuwachs spiegelt sich die positive Entwicklung des Konsumklimas in der ersten Jahreshälfte wider“, sagt Filialleiter Ahmet Karabulut.

Die Spareinlagen stiegen auf 7,2 Millionen Euro

Positiv entwickelte sich auch die Nachfrage nach dem 2016 eingeführten Angebot „Kredit für Selbstständige“. Die Anzahl der Girokonten stieg um drei Prozent auf rund 2700. Im Passivgeschäft erfreuten sich trotz niedriger Zinsen kurzfristige Geldanlageformen konstanter Beliebtheit. Die Kunden hatten zur Jahresmitte 15,2 Millionen Euro (plus zehn Prozent) in Tagesgeldern angelegt. Die Spareinlagen stiegen um drei Prozent auf 7,2 Millionen Euro. „Wer dauerhaft in niedrig verzinste Anlagen investiert, dem droht der Wertverlust durch Inflation und Abgeltungssteuer“, sagt Karabulut.

Im Investmentgeschäft lag das Depotvolumen zum 30. Juni bei 25,3 Millionen Euro (plus fünf Prozent). „Unser Angebot für Wertpapierkunden komplettieren wir nun mit dem neuen Direkt-Depot. Es richtet sich an Selbstentscheider, die zu einem günstigen Preis online handeln wollen“, so Karabulut. Direkt-Depot-Kunden können aus Wertpapieren wie Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds, Optionsscheinen und Zertifikaten auswählen. Insgesamt betreute die Targobank zum 30. Juni in Kempen 7600 Kunden. Red