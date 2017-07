Der Kiosk in der ehemaligen Tankstelle war ein Treffpunkt für Generationen von Schülern. Nun wird an der Ecke ein Mehrfamilienhaus gebaut.

Bei „Tanki“ mal schnell einen Kakao oder ’was Süßes holen – über Jahrzehnte gehörte das zum Programm von Kempener Real- und Hauptschülern. In dem Kiosk in der ehemaligen Tankstelle Wabersek an der Pestalozzistraße versorgten sich Schüler vor und nach dem Unterricht mit Essen und Trinken. Es gab aber auch Schulhefte, wenn man auf den letzten Drücker mal eins brauchte. Von 1985 bis 2006 führte Waltraud Esser das Geschäft. Danach machte ihre Tochter Petra Lang weiter. Mit Ende des vergangenen Schuljahres wurde der Betrieb aber eingestellt.

Und bald wird auch das Gebäude – eben die alte Tankstelle – Geschichte sein. Wie die Immobilienfirma Fabri & Reuter mitteilt, hat sie die frühere Tankstelle samt Grundstück gekauft. „Nach dem Winter wollen wir mit dem Abriss beginnen“, sagt René Reuter. Gleich im Anschluss will das Unternehmen mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses mit sechs Eigentumswohnungen beginnen. Reuter, der zuletzt an der Verbindungsstraße einen Neubau realisiert hat, lobt die Lage an der Pestalozzistraße: „Das ist ein sehr interessantes Grundstück in unmittelbarer Nähe der Kempener Altstadt.“ tkl/Foto: Lübke