WZ-Leser aus Kempen und Grefrath haben große Gruppen von Tieren gesichtet.

Storchalarm am Niederrhein: In den vergangenen zwei Tagen erreichten die WZ Meldungen, dass in Kempen und in Grefrath bis zu 40 Störche gesichtet wurden. „Am Montagabend haben sich 30 Störche in Kamperlings auf den Dächern der Straßen An der Flöth und Schlagermannstraße niedergelassen“, heißt es in der E-Mail von Christa Strux. Eine Bekannte hat einen von ihnen mit ihrer Kamera am Lärchenweg eingefangen. „Ich sende Ihnen ein Foto, das mein Mann Franz am Montagabend an der B 509 zwischen Mülhausen und Kempen gemacht hat. Dort war eine Ansammlung von etwa 40 Störchen und mehr“, schreibt Karin Miertz aus Grefrath in ihrer Mail an die Redaktion. Als ihr Mann am Dienstagmorgen erneut dort vorbeigeschaut hat, waren viele der langbeinigen Vögel noch immer dort. Diese sammeln sich zurzeit in der Gegend, um in den Süden zu fliegen.

„Wenn genug zusammengekommen sind, dann geht es los“, berichtet Rolf Brandt vom Nabu Grefrath. Die hiesigen Weißstörche nehmen die westliche Route gen Süden. Im vergangen Jahr, so der Nabu-Vorsitzende, habe man einen Storch mit Sender bis nach Mali verfolgen können. Auch dieser hatte Rast in Grefrath gemacht. „Leider ging der Kontakt verloren“, sagt Brandt. Wer sich für Vogelrouten interessiert, der wird auf der Homepage des Nabu fündig (www.nabu.de). Auch werden außergewöhnliche Sichtungen im Netz gesammelt:

www.vogelmeldung.de