Am Samstag finden in St. Hubert sechs Rennen statt – für Rennradfahrer, Kinder und Teams.

St. Hubert. Einen Feuerwehrmann in voller Montur hat Tobias Stümges schon auf dem Rad trainieren sehen. Und am Dienstag drehten Peter Geerkens auf dem Rennrad und Friedhelm Hentschel auf seinem „Derny“ kleine Runden auf der Straße Speefeld. Am Samstag wird man in St. Hubert sicher noch einige andere Radler zu sehen bekommen. Das 1. Kendel City-Radrennen steht in den Startlöchern. Die Organisatoren Christian A. Kölker und Tobias Stümges von der KS Event freuen bei der Vorstellung des Events, dass sie ein interessantes Starterfeld auf der 980 Meter langen Strecke mit Start- und Ziel auf der Königstraße präsentieren können.

Namhafte Sportler gehen an den Start

Beim ersten Rennen ab 15 Uhr sind die Senioren am Start und drehen 45 Runden, zurzeit gibt es 34 Meldungen. Mit Ron Paffen ist ein niederländischer Meister dabei. Rainer Beckers aus Grefrath ist mit zwölf Siegen in diesem Jahr und dem Sieger des Kempener Rennens „Rund um die Burg“ im Jahr 2014 ein Spitzenfahrer. Beim Amateurrennen ab 17.45 Uhr mit bisher 35 Meldungen sind ebenfalls namhafte Sportler am Start, die 62 Runden fahren. Das Rennen wurde um die Halbprofi-Kategorie (KT) erweitert.

Beim Fette-Reifen-Rennen ab 15.15 Uhr düsen die Kleinen los. Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren können mitfahren und eine (Sechs- bis Achtjährige) oder zwei Runden (Neun- bis Zwölfjährige) drehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Jedes Kind erhält eine Urkunde und Süßigkeiten.

Ab 16.45 Uhr gehen beim Hobbyrennen Rennradfahrer an den Start.

Um 17.45 Uhr startet das Nachbarschaftsrennen. Vereine, Nachbarschaften, Freundeskreise oder Einzelstarter sind aufgerufen, mitzumachen. Die Startgebühr von fünf Euro kommt einem St. Huberter Projekt zugute.

Bunt und lustig soll es dann werden. Jeder kann auch auf sein Hollandrad steigen, den Helm aufsetzen und mitfahren. Originelle Trikots und Räder sind ausdrücklich erwünscht. Eine Jury bewertet die ab zehn Teilnehmern. Die beste Gruppe gewinnt eine Party für 20 Personen. Aber auch schnell sein lohnt sich – der Sieger bekommt eine Reise nach Berlin für zwei Personen, die der Bundestagsabgeordnete Uwe Schummer spendiert.

Anmelden für das Kinder- und das Nachbarschaftsrennen kann man sich bis eine halbe Stunde vor dem jeweiligen Start.

Schnell und laut wird es beim Derny-Rennen

„Es wird schnell, laut und es riecht ein bisschen“ – so beschreibt Friedhelm Hentschel das Derny-Rennen, das um 19.30 Uhr mit acht Fahrern starten wird. Dieses leichte Motorrad warf Hentschel am Dienstag schon einmal knatternd an. Er selbst fährt seit 40 Jahren und bemerkt, dass sich diese Rennen wieder zunehmender Beliebtheit erfreuen. Der Niederkrüchtener freut sich auch mal wieder nach Kempen zurückzukehren, wo er lange Zeit an der Martinschule unterrichtet hat. Auf langer gerader Strecke erreichen die Gefährte Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h. „Auf der Strecke werden wir so 50 bis 55 km/h erreichen“, so Hentschel.