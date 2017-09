Die CDU würde die Idee gerne im Sommer 2018 umsetzen.

Kempen. Die CDU Kempen will in den Sommermonaten einen Abendmarkt in Kempen etablieren. Dieser Antrag steht auf der Tagesordnung des Ausschusses für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung am Dienstag ab 18 Uhr im Rathaus. Bereits im Vorfeld hatte sich der „Runde Tisch Stadtmarketing und Tourismus“ mit dem „Feierabendmarkt“ befasst. In zahlreichen Kommunen im nahen und weiteren Umfeld sei der Begriff etabliert. In Willich ist man ebenfalls dabei, ein Konzept für einen solchen Markt zu entwickeln und dies im nächsten Jahr zu testen.

Das Referat Presse und Stadtmarketing führt zurzeit Umfragen bei den Marktbeschickern durch. Dabei geht es unter anderem darum, inwieweit Interesse besteht, an einem solchen Markt teilzunehmen, welcher Wochentag und welcher Rhythmus bevorzugt wird. Nach einer Beratung im „Runden Tisch Stadtmarketing und Tourismus“ soll der Ausschuss Liegenschaften und Wirtschaftsförderung dann über den Markt entscheiden. Als Kosten rechnet die Stadt mit rund 700 Euro für die Bewerbung des Feierabendmarkte und rund 300 Euro für die Bereitstellung der Infrastruktur, wie Strom, Wasser und Abfallentsorgung. ulli