Gemeindevorstand wird als Gremium vorgestellt. Seine Aufgabe: geistliche Impulse geben, pfarrliches Leben planen.

Kempen. Die katholischen Pfarrgemeinden in Kempen und Tönisvorst sind im Umbruch. Nachdem Pfarrer Thomas Eicker zum 1. Juli die Leitung der beiden Tönisvorster Pfarreien zusätzlich zu den Kempener Pfarreien von Bischof Helmut Dieser übertragen bekommen hat, nehmen nun in den vier Pfarreien die Gemeindevorstände ihre Arbeit auf.

Für St. Mariae Geburt sind dies Barbara Saitner-Holtemeyer, Yvonne Giebels, Doerte Schäfer (alle drei für den Pfarreirat), Hans-Peter Fitzen als Vertreter des Kirchenvorstands, Ute Brümmer als Vertreterin für das Pfarrsekretariat und Gemeindereferent Andreas Bodenbenner.

Neues Gremium stellt sich morgen in der Propsteikirche vor

Morgen stellt sich das neue Gremium im Gottesdienst ab 9.30 Uhr in der Propsteikirche St. Marien vor. Anschließend sind dann ab 11 Uhr einige Mitglieder in den Sonntagsgottesdiensten in Christ-König und St. Josef.

Bereits im Februar hatte die Kirchengemeinde diesen „Umbau“ in den Strukturen in einer Pfarrversammlung vorgestellt. Auch in den Pfarren St. Cornelius, St. Godehard und St. Hubertus sind bereits Gemeindevorstände ernannt worden.

Die Idee dabei ist eine Umorientierung weg von der Einzelperson des Pfarrers hin zu einem Team. Dieses Team soll unter anderem geistliche Impulse geben, die Identität der Gemeinde stärken, das pfarrliche Leben planen und den Zusammenhalt in der GdG fördern.

23 September: Gipfelltreffen der Gemeinden Tönisvorst/Kempen

Als Zeichen für den gemeinsamen Weg sind Mitglieder aller Gemeinden aus Kempen und Tönisvorst für Samstag, 23. September, zu einem „Gipfeltreffen“ eingeladen. Mit dem Rad – oder auch mit dem Auto – geht es von Ort zu Ort. Ab 15 Uhr geht es in der Kapelle St. Peter in Kempen los. Um 16 Uhr ist eine Station in Hüserheide geplant.

Um 17 Uhr wird es in der Kirche St. Godehard in Vorst einen Wortgottesdienst geben, eine Eucharistiefeier dann um 19 Uhr in der Kirche St. Cornelius in St. Tönis.

Regionaldekan Johannes Quadflieg überreicht Pfarrer Thomas Eicker dann die Ernennungsurkunde des Bischofs zum Pfarrer von St. Cornelius und St. Godehard.