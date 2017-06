Am Samstag, 2. September, sollen Amateur- und Freizeitsportler auf einer Strecke im Ortskern fahren.

Kempen/St. Hubert. In Kempen ist die Zukunft des Radklassikers „Rund um die Burg“ offen bis unsicher. Aus der Idee, dass das Radrennen an einem Wochenende mit dem Altstadtlauf stattfinden soll, ist in diesem Jahr bekanntlich nichts geworden. Und auch eine Neuauflage des Klassikers im Oktober ist – zumindest für dieses Jahr – vom Tisch. Anders sieht es allerdings in St. Hubert aus. Am 2. September wird es im beschaulichen Kendeldorf ein Radrennen geben.

Die Strecke sei bereits ausgearbeitet. Und es lägen schon entsprechende Genehmigungen der Stadt Kempen vor, bestätigt Christian A. Kölker auf Anfrage der WZ. Der Krefelder und sein Geschäftspartner Tobias Stümges von der KS Sport- & Eventmarketing GbR veranstalten seit einigen Jahren die Rennserie Volksbank-Cycling-Cup mit mehreren Wettbewerben – unter anderem in Fischeln, Hüls und Nettetal.

Mit dem ersten „Kendel-City-Rennen“ in St. Hubert wollen Kölker und Stümges nun die Radsport-Lücke in Kempen schließen, die durch die derzeitige Pause des Klassikers „Rund um die Burg“ entstanden ist. Bei den Planungen mit im Boot sind übrigens auch die Sportler aus der Kempener Gemeinschaft „Ciclisti“. Sie hatten in den vergangenen Jahren bei „Rund um die Burg“ immer eine große Teilnehmergruppe gestellt.

„Bei dem geplanten Rennen in St. Hubert sollen in sechs Rennkategorien nicht nur Amateursportler von nah und fern ihrem Hobby nachgehen dürfen, sondern auch Freizeitund Spaßsportler“, heißt es im Konzept des Veranstalters. Zwischen 14 und 20 Uhr soll es diverse Kategorien geben. So sollen zum Beispiel die Seniorenklassen 2, 3 und 4 in einem Rennen an den Start gehen. Ebenso ist ein sogenanntes Fette–Reifen-Rennen für Kinder geplant. Außerdem stehen ein Jugend- und ein Hobbyrennen sowie ein Wettbewerb für Firmen, „Prominente“ und Nachbarschaften im Konzept. Zum Abschluss will der Veranstalter dann noch ein sogenanntes Derny-Rennen auf die Beine stellen. Dabei handelt es sich um die Maschinen, die der Sportinteressierte von den Bahnradwettbewerben kennt.

Rahmenprogramm auf dem Marktplatz in Planung

Ausgetragen werden die Wettbewerbe auf einem etwa ein Kilometer langen Rundkurs im Dorfzentrum. Start und Ziel ist die Hauptstraße. Von dort geht es über Breite Straße (Markt), Königstraße und Hohenzollernplatz wieder zur Hauptstraße. Auf dem Marktplatz wollen die Macher ein buntes Rahmen- und Bühnenprogramm auf die Beine stellen.

Wie dieses Programm letztlich aussehen wird, müsse noch mit der Stadt Kempen besprochen werden. Die KS Sport- & Eventmarketing GbR erwartet nach eigenen Angaben heute entsprechende Signale aus dem Kempener Rathaus.