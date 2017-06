Auch die Kempener Bibliothek ist spitze, wenn es um das Ausleihen von E-Books geht. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest.

Kempen. Die öffentlichen Bibliotheken sind spitze, wenn es um das Ausleihen von E-Books geht. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest in der Mai-Ausgabe ihrer Zeitschrift „Test“. Verglichen wurde das Preis-Leistungs-Verhältnis bei E-Books der Branchengrößen Amazon, Thalia und Aldi mit den Angeboten des Onleihe-Verbunds, dem auch die Stadtbibliothek Kempen angehört.

Die öffentlichen Bibliotheken schnitten dabei am besten ab. Nirgendwo sonst könnten so viele beliebte E-Books zu einem so geringen Preis ausgeliehen werden, heißt es in der Bewertung von Stiftung Warentest. Zudem hätten die öffentlichen Bibliotheken attraktivere Titel als die viel teureren Abo-Dienste. Toll sei es auch, so Warentest, dass durch das automatische Ausleihende nie Überziehungsgebühren anfallen.

Die Stadtbibliothek bietet über die Onleihe nicht nur Bücher, sondern beispielsweise auch Hörbücher, Zeitungen und Zeitschriften an. Neu hinzu gekommen sind E-Learning-Angebote in Form von Sprachkursen. Weitere Informationen unter: www.onleihe-niederrhein.de www.kempen.de pil