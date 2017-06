Erstmals können bei der Aktion in Kempen zum Beispiel Familien als Team antreten. Im Vorfeld gibt es am Samstag den Astrid-Lindgren-Tag.

Der Sommerleseclub (SLC) der Kempener Stadtbibliothek wird in diesem Jahr zu einem Pilotprojekt. Die Kempener Einrichtung gehört zu den vom Kultursekretariat NRW ausgewählten Bibliotheken, in denen neue Modelle erarbeitet werden. Neben den Bibliotheken in Brilon und Bad Salzuflen wird es in Kempen um die Themen „Team“ und „Familien“ gehen.

Auch mit Hörbüchern kann man Punkte ergattern

„Wir möchten die Bibliothek zu einem Ort machen, an dem Jung und Alt gemeinsam kreativ sein können“, sagt Leiterin Ursula Wiltsch. Mit dem neuen Konzept öffne sich der SLC neuen Zielgruppen. Erstmals können Leser aller Altersgruppen als Team an der Aktion teilnehmen. Das jeweilige Team, bestehend aus Freunden oder Familienmitgliedern, sammelt gemeinsam Punkte. Und zwar durch das Ausleihen von Büchern oder Hörbüchern beziehungsweise durch das anschließende Lesen oder Hören. Auch der Besuch von Veranstaltungen im Rahmen des Leseclubs wird im Punktebuch vermerkt. Die besten Teams werden am Ende der Ferienaktion mit Preisen ausgezeichnet.

„Wir wollen Freude am Lesen wecken, die kreative Auseinandersetzung mit Büchern fördern und Bibliotheken noch stärker für ein lebendiges und junges Publikum öffnen“, begründet Annike Feikes, Fachreferentin für Kulturelle Bildung beim Kultursekretariat in Gütersloh, die neue Konzeption.

Im Vorfeld des SLC 2017 gibt es schon am Samstag in Kempen eine besondere Aktion. Mit einem Astrid-Lindgren-Tag eröffnet die Bibliothek den Club. Geöffnet ist daher ausnahmsweise bis 16 Uhr. Alles soll sich um die Werke der berühmten schwedischen Kinderbuchautorin drehen. Unter anderem ist für 15 Uhr der Auftritt des Improvisationstheaters „Improfrittiert“ geplant. Das Ensemble führt ein Familientheaterstück zu den Werken von Astrid Lindgren auf. „Und man kann sich morgen schon zum Sommerleseclub anmelden“, sagt Ursula Wiltsch.

Briefmarken-Freunde sind beim Astrid-Lindgren-Tag dabei

Passenderweise beteiligt sich morgen auch die Briefmarken-Arbeitsgemeinschaft der Astrid-Lindgren-Schule an der Aktion in der Bibliothek an der Burgstraße 19. Die Gruppe verspricht einige Lindgren-Überraschungen an einem Infostand.

Zurück zum Sommerleseclub: Start der Ausleiheaktion ist Donnerstag, 13. Juli, ab 14 Uhr. Der Zeitraum endet am 1. September. Für diesen Tag ist eine Abschlussparty mit „Familien-Grillfest“ geplant. Dabei wird die Kempener Autorin Sabine Kruber Auszüge aus ihren Kinderbuch „Leon Reed“ vorstellen.

Unterstützt wird die Stadtbibliothek nach eigenen Angaben „maßgeblich“ vom Kempener Moses-Verlag, der allein 200 der 500 neuen Kinder- und Jugendbücher gespendet hat. Zudem hat der Verlag ein Lastenfahrrad gesponsert – gemeinsam mit dem Förderverein und anderen Unternehmen. Mit diesem Rad sind ab sofort Freiwillige der Bibliothek unterwegs, um auf den Sommerleseclub und andere Aktionen in Kempen aufmerksam zu machen. Red