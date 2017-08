Teeniestar Mike Singer war am Dienstag in Kempen und beantwortete Fragen seiner Fans.

Kempen. Die Mehrheit der etwas Älteren – also die Generation 25plus – runzelt bei dem Namen eher unwissend die Stirn. Aber Maja (10) aus Kamp-Lintfort strahlt über das ganze Gesicht. Denn sie hatte bei einem Wettbewerb des Griesson-de Beukelaer Kekses Prinzenrolle gewonnen und konnte am Dienstag in Kempen Mike Singer treffen. Der 17-Jährige ist Sänger und Social-Media-Star. Sein YouTube-Kanal hat 459 212 Abonnenten, bei Instagram sind es sogar 1,3 Millionen Follower. Sein Album „Karma“ stieg auf Platz 1 der deutschen Albumcharts ein. Und er wirbt für die Prinzenrolle.

Was ihr an Mike Singer gefällt? „Alles“, sagt Maja vielsagend und strahlt. Auch Alessa (13), Sophie (15) und Chantal (16) sind Fans. Alessa mag ebenfalls einfach alles an Mike Singer, seine Persönlichkeit und natürlich die Songs. „Ich liebe seine Musik.“ Zusammen mit dem Teenie-Star gingen sie im Kempener Griesson - de Beukelaer-Werk durch die Produktion und beobachteten die Entstehung des Kekses auf einer rund 300 Meter langen Produktionsstrecke vom Teig bis zum fertigen Keks mit Kakaocreme-Füllung.

Ein Trupp von etwa 25 Leuten, ausgestattet mit den für die Hygiene notwendigen Häubchen und Kitteln, wanderte durchs Werk. Darunter auch Fotografen und Kameraleute. Zwischendurch blieb immer mal wieder Zeit für Selfies und kleine Videos – und für Kostenproben direkt vom Band.

Auch die Prinzenrolle ist auf Facebook beliebt

Für Peter Gries, Leiter der Unternehmenskommunikation, passt der junge Star gut zur Prinzenrolle. Besonders bei der Social-Media-Generation kommt er gut an. „Meine Tochter hatte mir den Tipp gegeben“, erzählt Gries. Aber auch die Prinzenrolle ist im Internet beliebt. Über 310 000 Facebook-Follower hat auch sie, wie Gries nicht ohne Stolz bemerkt. Aber bei Instagram kann die Prinzenrolle von Singer noch was lernen.

Für den 17-jährigen Mike ist mit dem Besuch in der Keksfabrik auf jeden Fall ein Kindheitstraum wahr geworden. Vom Rundgang durch das Werk zeigte er sich sehr beeindruckt.

Im Anschluss beantwortete er Fragen seiner Fans in einem Facebook-Livestream.