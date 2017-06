Der Sanierungsbedarf an vielen Schulen in Kempen ist groß. Das erfuhr die WZ bei einer Umfrage unweit von LvD, Gesamt- und Realschule.

Kempen. Immer wieder ist es der Sonnenschutz an Fenstern, der sowohl an der Gesamtschule als auch am LvD von Schülern und Lehrern vermisst wird. Das wurde auch bei der WZ-Redaktion vor Ort gestern am Kempener Schulzentrum deutlich. „Wir haben die heißeste Klasse der Schule und müssen umziehen, wenn es sehr heiß ist“, berichtet ein Sechstklässler der Gesamtschule, die sich gestern zu den Bundesjugendspielen auf der Sportanlage an der Ludwig-Jahn-Straße versammelt hatte. Auch von Schülern des LvD gibt es ähnliche Klagen über zu heiße Klassen.

Eine Verschattung der Räume müsse dringend noch zu diesem Sommer angebracht werden, sagt auch Gudrun de la Motte. Als Elternvertreterin der Gesamtschule ist sie zurzeit selbst mit einbezogen in die pädagogische Analyse zur Sanierung des Schulcampus. Viel Engagement hätten die Eltern bereits eingebracht. Ergebnisse habe man bisher noch nicht gesehen. Aber wenn diese vorliegen und mit den baulichen Sanierungsanforderungen abgeglichen sind, hofft sie, dass es mehr Räume gibt – für gemeinsamen Aufenthalt der Schulklassen und Jahrgangsstufen, eigene Klassenräume, in denen die Inklusionskinder individuell gefördert werden können, und Rückzugsräume für die Schüler. Gudrun de la Motte erhofft sich vom zuständigen Planungsbüro ein realistisches Konzept, das auch in den vorhandenen Gebäuden umgesetzt werden kann. Doch sie ist überzeugt, dass der Platzmangel so enorm ist, dass auf jeden Fall auch ein Neubau geplant werden muss.

Auch Gesamtschullehrer Ulrich Müller-Romeike sieht einen großen Raumbedarf. „Wenn wir für jede Klasse zwei Räume hätten, wäre das super“, sagt er. Besonders für die Förderung von Inklusionsschülern wäre das sehr sinnvoll.

Schüler der Gesamtschule finden, dass die Toiletten saniert werden müssten. Außerdem: „In ein paar Klassenräumen gibt es bei uns Säulen, wenn man da sitzt, sieht man gar nichts“, berichtet eine Schülerin. Ein Mitschüler würde sich Tablets, an denen man arbeiten kann, wünschen.

Die Schüler versuchen, selbst etwas zu bewirken

Antonia (17), Lisa (17) und Kim (16) sind Mitglieder der Schülervertretung am LvD und sogar selbst schon aktiv geworden, um ihre Schule schöner zu gestalten. Im Rahmen der Aktion „Gesunde Schule“ haben sie versucht, etwas zu bewirken selbst zum Pinsel gegriffen und für bunte Wände gesorgt. „Aber es dauert alles viel zu lang, bis man etwas machen darf. 1000 Genehmigungen der Stadt sind erstmal nötig“, berichten die drei vom Austausch mit der Stadt. Die bunte Farbe mache die Schule gleich viel freundlicher. Bei dem blaugrauen Anstrich komme man sich doch eher vor wie im Krankenhaus. Antonia, Lisa und Kim finden, dass man die Schüler in den Prozess der Schulsanierung einbeziehen sollte. Auch wenn sie vielleicht selbst nichts mehr davon haben werden, sei die Motivation groß, etwas beizutragen. „Das Engagement ist da“, sagen die Schülerinnen.